獨家》黨產會：救國團以北市5坪土地 向國產署交換嘉市國有地

黨產會調查發現，救國團過去所經營「台北學苑」使用國有土地，當年被國家收回後，救國團遂用所買近5坪土地，向國產署「交換」嘉義市區大面積國有地，現正經營嘉義學苑學生宿舍。圖為救國團團旗。（記者陳鈺馥攝）

2019-11-05 14:43:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會去年認定救國團為國民黨附隨組織，正調查財產是否不當取得，最新發現救國團過去所經營「台北學苑」使用國有土地，當年被國家收回後，救國團遂用所買近5坪土地，向國產署「交換」嘉義市區大面積國有地，現正經營嘉義學苑學生宿舍。

黨產會委員透露，救國團台北學苑過去位於敦化商圈，所使用2千多坪土地是軍方國有土地，市值超過上百億元，2004年軍備局去函要求救國團歸還土地，救國團最後竟買到其中5坪精華土地。

請繼續往下閱讀...

委員指出，救國團之所以經營台北學苑，主要是國民義務教育延長後，1960年代許多南部學生北上讀書，學校宿舍不敷使用，乃由國家提供土地給救國團經營學苑出租宿舍。

委員提及，後來教育部提供大筆經費補助各大學興建宿舍，救國團使用國有地經營學苑的市場急速萎縮，加上政府索回國有地，救國團就將台北學苑歸還，但卻能利用買來5坪土地與國產署「乾坤大挪移」以少換多取得嘉義市的國有土地。

黨產會調查，救國團目前在全台剩下花蓮學苑、嘉義學苑2處在經營宿舍，花蓮學苑承租花蓮縣政府土地使用。嘉義學苑共6百多坪土地，其中88.8％向國產署承租，另外12.2％土地是以台北市5坪土地換來。

「能夠這樣換嗎！」委員批評，台北學苑位於小巨蛋對面，因為是台北市中心精華土地，隨便1坪價格都比嘉義高，在南部能換到較大土地，結果國產署竟同意救國團換地，那一般老百姓是否也能拿5坪土地，來跟政府換國有土地。

對此，黨產會發言人施錦芳表示，救國團案已認定為國民黨附隨組織，由於救國團事業體龐大，黨產會仍在清查名下財產是否不當取得，關於台北學苑土地換得嘉義土地一事，確實令人匪夷所思，調查釐清後會決定相關處置方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法