宜縣府追討礁溪龍潭泳池土地挨告 救國團敗訴

2019-10-17 16:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣四季泳會使用礁溪龍潭游泳池場地，縣府認定占用縣有地，前代理縣長陳金德撤銷該土地「中國青年救國團直屬台灣省宜蘭縣團務指導委員會」的登記，卸任前還要求四季泳會歸還土地；但政黨輪替後，縣府改採「冷處裡」，要等到救國團對縣府處分提出的行政訴訟判決確定後再做因應；判決結果近期出爐，法院認定縣府撤銷登記處分並無不法，駁回原告之訴，全案可上訴。

龍潭泳池興建於1966年，由救國團管理，1983年縣府、宜蘭市公所及四季泳會透過捐款、補助，改建成現今樣貌，2004年時，土地卻因宜蘭地政事務所審查疏失，錯誤登記為救國團所有，並與四季泳會簽約，且僅限會員使用，但兩單位合約去年6月30日就已到期。

當時，陳金德認為泳池應屬公有財產，救國團是長期占用縣府土地，去年5月8日辦理註銷登記，將泳池所佔有的13筆土地所有權變更為「宜蘭縣」，管理機關則為宜蘭縣政府體育場，並撤銷地上物使用執照。

由於泳池至今仍是四季泳會使用，但土地屬縣府，泳會如同「占用」公有地，原縣府擬與四季泳會重訂管理協議，尋求解套方式，泳會「已讀不回」，陳金德遂在卸任前，批示最後一份公文，要求泳會在今年1月31日前「還地」。

但陳金德卸任後縣府改朝換代，對此案「冷處理」，未有任何向泳會追討土地的動作，並對外宣稱，因救國團對縣府撤銷登記的處分提出行政訴訟，待判決結果出爐，再對此案討論。

法院近期審結此案，法官認為，縣府撤銷原救國團土地所有權登記，並無違法，亦未違反法律保留原則，因此判救國團敗訴，駁回原告之訴；縣府教育處表示，等收到判決書後，會研議相關追討土地等行政處理是否要先啟動，還是等到確認救國團是否要繼續上訴後，再有後續動作，公部門該主張的權利，縣府不會不爭取；四季游泳會表示，願配合縣府的要求。

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