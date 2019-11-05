中市公共政策參與平台挨批「網路蚊子館」 市府研考會反駁

民進黨市議員質疑台中市公共政策網路參與平台參與率低，淪為「網路蚊子館」。（記者張菁雅攝）

2019-11-05 14:51:15

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府7月在「公共政策網路參與平台－台中市專區」，設置「眾開講」及「提點子」平台，鼓勵市民參與公共議題。市議員施志昌、江肇國等人指出，4個月過去，民眾互動數不到700次，目前平台上等候附議的案子共3案，幾乎沒人參與，根本是「網路蚊子館」。

江肇國指出，中央公共政策網路參與平台上線以來，已有7000多則提案，網站單日約有1萬多次瀏覽量，累積豐碩成果後逐步讓地方政府加入，但台中專區的平台設立4個月以來，民眾「提點子」僅6案，單案最高附議數也僅7次，達不到需有1500位市民附議的成案門檻；市府現正進行的「眾開講」2個提案，則是完全沒有民眾投票或留言的「零互動狀態」，平台形同虛設，成為「網路蚊子館」。

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施志昌表示，台中市公共政策網路參與平台上的提案不是沒人附議，就是個位數；反觀台北市，台北市長柯文哲上任後開始推i-voting，一樣必須達到1500人的連署門檻，才會進入i-voting程序。2016年時，就有66案進入i-voting程序。同樣上任1年，柯文哲做得到，盧市府做不到，所以柯文哲的施政滿意度倒數第3，市長盧秀燕倒數第2？

研考會主委吳皇昇則表示，公共政策網路參與平台是要讓市民方便參與公共政策討論，這是盧市長上任後的新措施，已突破先前數年的框架。檢視已開辦網路「眾開講」的縣市，台中市的成效不差，與台北市、桃園市、台南市相較，以「搖滾台中」的「眾開講」而言，參與人數（含回應及參與投票的人數）有483人次，已超越台北的單一案件的參與人次，議員或有誤解。

吳皇昇也說，市府不會以此為滿足，會努力讓市民積極參與，調整及擴大平台的宣傳。

台中市公共政策網路參與平台設置「提點子」、「眾開講」功能。（記者張菁雅翻攝）

研考會主委吳皇昇表示，「搖滾台中」眾開講參與人數超越台北單一案件的參與人次。（記者張菁雅翻攝）

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