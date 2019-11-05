韓深夜發文稱預算用來養孩子 議員批「人民不要信騙子」

市長韓國瑜深夜發文「預算用來養孩子」，民進黨議員林智鴻批評韓國瑜口頭挺教育，今年卻大砍教育預算，痛批「人民不要信騙子」。（記者陳文嬋攝）

2019-11-05 12:07:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市長韓國瑜深夜發文「預算用來養孩子」，民進黨議員林智鴻批評韓國瑜口頭挺教育，今年卻大砍教育預算，痛批「人民不要信騙子」。

市長韓國瑜近期提出「學貸免息」、「海外留學一年」等教育政見，深夜更發文表示「預算用來養孩子不是養蚊子」，一連串的教育政見，引來諸多討論，但高雄市議員林智鴻痛批，韓國瑜口頭挺教育，今年卻大砍教育預算，實際作為根本背道而馳。

請繼續往下閱讀...

林智鴻表示，今年高雄總預算大增百億的情況下，教育預算不僅沒增加，還被大砍了近6億元，預算是一個政府意志的表現，如果韓市長真的重視學貸問題，為何明年度沒有編列預算幫助高雄年輕人還學貸？高雄能做為何不做？

林智鴻指出，這些政見只是韓國瑜的選舉語言，他為了抹黑對手，寧可發表無法實踐的承諾，林智鴻以去年的經歷為例，11月24日高雄市長選舉，很多人被韓國瑜的政策感動，但檢驗他擔任高雄市長的作為，可以發現「嘴巴講講」跟「實際執行」的距離有多遠，高雄人已經被騙過一次，台灣人應以引為戒，別讓高雄的痛變成全台灣的痛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法