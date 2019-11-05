「市長自己先北漂 」黃捷批韓國瑜大開青年空頭支票

韓國瑜請假拚選舉，搶攻年輕選票，黃捷批空頭支票只是「練肖話」！（記者陳文嬋翻攝）

2019-11-05 08:38:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜請假北上拚選舉，近來主打青年政策，搶攻年輕選票，「白眼女神」黃捷批評韓國瑜青年政策形同虛設，選舉時消費年輕人，選完就丟下年輕人，是覺得全國年輕人很好騙嗎？說穿了空頭支票只是「練肖話」！

時代力量議員黃捷表示，韓國瑜過去選市長時，提出許多青年政策，包含百億青創基金，目前市府僅編列3億元，而民間單位所承諾的25億並無進入基金帳戶，且年初韓市長承諾澄清湖救國團的基地將打造成青創會館，如今卻跳票說不蓋了，最重要的是韓市長選前主打要讓北漂青年返鄉政策，更是毫無實質作為，反而是市長自己先北漂，放韓假選總統。

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黃捷指出，如今韓市長為了總統大選，再次不斷拋出空頭青年政策支票，是覺得全國年輕人很好騙嗎？韓市長最近提出自立成家基金、老青共居，甚至大學生免費遊學1年、學貸零利率等政策，其中許多政策中央已行之多年，且高雄目前還是有許多學生背負龐大學貸，平均每位負擔20萬以上，明明市府就能先做起，為何要等到選總統？高雄銀行就能夠先提供學貸利息補貼方案！

黃捷說，副市長葉匡時回覆「韓市長力有未逮，所以要去選總統」，坐實了不敢留在高雄、不願到議會備詢的「落跑」舉動，韓市長連高雄青年都不願照顧，在全國青年政策的支票也只是「練肖話」而已！

黃捷表示，她將持續針對韓國瑜提出的青年政策，包括就學、留農、就業等相關政策，要求提供施行計畫白皮書說明，並將內容逐一審視，替高雄青年繼續發聲。

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