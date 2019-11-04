民進黨別上當！ 黃創夏曝韓國瑜「無賴戰法」目的

國民黨總統參選人上月中開始「放韓假」，全力投入2020的總統選舉。（資料照）

2019-11-05 00:26:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人上月中開始「放韓假」，全力投入2020的總統選舉，引起各界議論。對此，資深媒體人黃創夏分析韓國瑜的選戰策略，指韓國瑜正在操作「仇恨、恐懼」的選舉策略，目的是要降低投票率，還提醒民進黨面對韓這種「無賴戰法」，要小心別上當了。

高雄市議會1日因市長韓國瑜請假缺席爆發嚴重衝突，藍綠多位議員受傷，對此，黃創夏日前在政論節目《鄭知道了》表示，韓國瑜現在在玩「藍綠對決」的策略，而目前在操作的就是仇恨、恐懼的情緒，「中間選民可能投蔡的選民，因為這個社會亂就不投了，他（韓國瑜）的目的就是降低投票率，降低投票率後有3成不表態的人乾脆不投了，不投之後就回到他想要的藍綠基本盤」。

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黃創夏接著說，所以選戰會變成「討厭蔡英文跟討厭韓國瑜的對決，當討厭民進黨的選民都歸隊，因為只有我敢，你們都不敢啊，他其實在玩的是這一招，所以民進黨要小心的是，不要被中計了，不要上當了」、「民進黨要去想清楚對付他這樣一個無賴戰法，你要怎麼去處理」。

資深媒體人黃創夏分析韓國瑜的選戰策略，指韓操作仇恨、恐懼的選舉策略，目的是要降低投票率，還提醒民進黨面對韓這種「無賴戰法」，要小心別上當了。（圖擷取自《鄭知道了》YouTube）

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