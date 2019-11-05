韓︰幫民過好日 選票自然來

國民黨總統參選人韓國瑜昨走訪南投，與農民、工商企業、觀光業者座談，他表示未來絕對全力衝經濟，促進產業發展。（記者許麗娟攝）

2019-11-05 05:30:00

〔記者許麗娟、林良昇、楊淳卉／南投報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天在南投舉辦農業、工商、觀光三場座談會，除同意考量工商業者建議未來設置外籍移工休閒專區，亦有觀光業者建議讓上市上櫃公司購買政府消費券再發給員工刺激國旅市場，韓國瑜回應：「這是好點子，未來會進行研議。」

民調接近「不要洩漏國防機密」

韓國瑜競選總部發言人葉元之昨表示，韓營內部民調顯示，韓國瑜僅落後蔡英文約六％，雙方民調會越來越接近，到十一月中就有機會打平；對此，韓國瑜受訪時笑答「不要洩漏國防機密」，並再提「得民心者得天下」的見解，他認為民進黨以為「得民調者得天下」是大錯特錯、非常不足取，並指出執政團隊幫老百姓過好日子，選票自然會來。

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民進黨發言人李晏榕回應，民進黨對於國民黨內部的民調沒有評論，民進黨的目標不僅僅只有爭取最高的民調數據，更重要的是讓人民對施政有感，達到總統連任、國會過半的目標。

另，韓國瑜昨在南投舉辦農業、工商、觀光三場座談會；南投縣境內因設有南崗工業區，約有五千多位外籍移工，有業者提議，希望設置外籍移工休閒綜合區，以減少外籍移工發生糾紛影響當地住戶生活。

韓回應指出，未來若縣府提報、加上立委協助，中央願意來研究外籍移工休閒專區的問題，像台北、台中火車站等交通要衝是外籍移工休閒的熱點，未來可再研究考量一些交通休閒區，且符合人權。

另有工商業者提及移工數不足，是否再開放或因應淡旺季讓移工互相支援不同產業？或是移工的基本工資可否與本地勞工脫勾，韓國瑜則回應移工數鬆綁及淡旺季問題日後可再研究，但對基本工資是否脫勾則未直接回應。

走訪南投 趕場座談聽產業心聲

在觀光座談會上，有業者提議希望未來能讓上市上櫃的公司購買政府發行的消費券，再發給員工到全台各地去消費，蓬勃旅遊市場，對此，韓國瑜認為這是一個好的點子，並答應會進行研議。

會中也有業者認為南投離國際機場太遠，希望中部有國際機場便於國外旅客造訪，或希望政府設立觀光旅遊平台，韓則再提小港機場跑道不夠長及宵禁問題，認為中南部國際大機場的重要性，並認為觀光旅遊平台一定要做，而且政府免費做。

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