北京教委會明赴高市中小學 陸委會：若有未經許可活動將強制出境

陸委會強調，政府將密切關注「中國北京豐台區教育委員會」行程，一旦有未經許可的活動，將依法查處或廢證並強制出境。圖為陸委會副主委兼發言人邱垂正。（資料照）

2019-11-04 19:45:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣基進今驚爆「中國北京豐台區教育委員會」明起將走訪高雄市多所學校，擔心統戰交流團全面入侵校園。陸委會今說明，該團原先只申請3所學校，後來又新增行程，政府認為有疑慮所以不同意新增部分。陸委會強調，政府將密切關注該團，一旦有未經許可的活動，將依法查處或廢證並強制出境。

台灣基進黨今驚爆，「中國北京豐台區教育委員會」辦公室主任陳景泉明起率領3名科長、豐台區各級學校校長和書記等人訪台，將走訪高雄市學校。台灣基進指出，其負責的「教育」並不是一般認知的課堂教學，而是包括思想政治工作和黨的基本路線，因此擔心統戰交流團全面入侵校園。

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陸委會今天表示，該案向移民署所申請的交流行程原先是拜會高雄市、嘉義縣及新北市各1所中（小）學，但後來申請變更，新增拜會其他6所中（小）學。陸委會說，主管機關移民署會同相關機關審查後，認為和原本核准的行程差距甚大，有違交流本旨疑慮，故不同意新增行程。

陸委會強調，政府將密切關注該交流案在台灣的行程，一旦查有陸方相關人員從事未經許可的活動、或未依行程進行交流的情形，主管機關將依法查處或廢證並強制出境。

陸委會也提醒，中共自從提出「習五條」後，持續加大對我青年學生工作，更「向下扎根」延伸至我方中小學，常藉文教交流名義包裝統戰意圖，是統戰台灣青年的一環。教育部今年5月間更再次通函提醒各級學校，應審慎評估交流活動背後的政治意圖，避免成為中國遂行統戰作為的工具。

陸委會重申，政府對於兩岸正常、健康、有序且未違反我相關法令規定的教育交流，均正面看待，但如果來台未依核定行程或從事與許可目的不符的活動，政府將予以嚴處。

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