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首頁　>　政治

選舉也可以很有幸福感 王定宇用親子的歡笑取代激情凍蒜聲

用親子的歡樂，取代激情的凍蒜聲，立委王定宇安排紙風車劇團的表演，湧進滿場的大小朋友。（王定宇服務處提供）

用親子的歡樂，取代激情的凍蒜聲，立委王定宇安排紙風車劇團的表演，湧進滿場的大小朋友。（王定宇服務處提供）

2019-11-03 23:24:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第6選區的立委之爭，全國矚目，尋求連任的民進黨王定宇，今天晚上特地安排知名的紙風車劇團演出，湧進滿場的大小朋友，他強調，選舉也可以很有幸福感，用親子的歡笑，取代激情的凍蒜聲。

今晚的紙風車在東區祟明國中登場，上演「蕃薯森林奇遇記」，主辦的王定宇服務處估算，湧進約7000名的大小朋友，氣氛熱烈。

王定宇表示，孩子的天真笑顏，比政治活動的吶喊、嘶吼，更令人動容，因此在有限的選舉資源中，仍堅持調度經費，邀請深受歡迎的紙風車到場演出，讓大小朋友共度單純又美好的夜晚。

王定宇指出，對孩子教育的關切，在於日常的實踐，而非選舉時的高呼口號，這是他近年來第5度邀請紙風車劇團到台南演出，今晚的戲目，著重於小朋友環保意識的啓發，更希望親子們在週日假期裡，同享精彩的藝術饗宴。

王定宇說，孩童的歡顏，是希望的象徵，如果沒有小朋友笑容，終歸虛妄，只要親子們喜歡，他會持續邀請紙風車來台南演出，讓城市繼續充滿歡樂。

立委王定宇邀請知名的紙風車劇團演出，與大小朋友同樂。（王定宇服務處提供）

立委王定宇邀請知名的紙風車劇團演出，與大小朋友同樂。（王定宇服務處提供）

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