人氣爆棚！蔡英文、陳柏惟、陳世凱聯合後援會成立

台中市議員陳世凱（右二）今天在烏日成立陳柏惟（右三）和蔡英文總統聯合後援會，副院長蔡其昌（左三）等人也來站台力挺。（記者陳建志攝）

2019-11-03 21:00:57

〔記者陳建志／台中報導〕台中市議員陳世凱、總統蔡英文及台灣基進黨第二選區立委參選人陳柏惟今天下午成立聯合後援會，現場人氣爆棚擠進7、800人，立法院副院長蔡其昌也到場站台力挺，蔡其昌和陳世凱都肯定陳柏惟願意挑戰艱困選區的勇氣，陳柏惟則說對手雖基層穩固，但自己想的不是如何贏，而是台灣絕不能輸，一定會盡全力拼勝選。

台中市議員陳世凱今天在烏日成立與總統蔡英文和陳柏惟的聯合後援會，陳世凱說，去年縣市長選舉台灣本土派落敗，在基層感受到很深的亡國感，看到陳柏惟堅持本土價值又有勇氣，從選前打韓到現在挑戰顏家，他有責任與義務幫助台灣的年輕人取得勝利。

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蔡其昌則說，看到柏惟就想起過去的自己，願意挑戰最困難的選區，也稱讚他願意說人家最不敢說的話，敢言敢衝的特點，是台灣人一代傳一代的精神和意志，並提醒大家看看香港的處境，不要讓台灣葬送在中國的打壓下。

陳柏惟則說，很榮幸接下陳世凱的棒子，代表台派第3度挑戰顏家，強調對手基層穩固，一開始大家都認為勝算不大，但自己想的不是如何贏，而是台灣絕不能輸，要用盡全力拼才有不敗的可能，一定會全力為台派爭取勝利。

陳柏惟並說，在蔡英文總統執政下，台美關係空前緊密，國際社會都關心台灣和香港的發展，強調自己這席，不只決定了翻新海線的可能，也象徵接下來4年立院裡面，能否多一席堅定抗中的年輕立委，呼籲現場鄉親總統支持蔡英文、立委支持陳柏惟。

台中市議員陳世凱、總統蔡英文及台灣基進黨第二選區立委參選人陳柏惟聯合後援會今天成立，現場擠進爆滿支持者。（記者陳建志攝）

台中市議員陳世凱、總統蔡英文及台灣基進黨第二選區立委參選人陳柏惟聯合後援會今天成立，現場擠進爆滿支持者。（記者陳建志攝）

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