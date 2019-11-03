明年總統大選若投錯票 蔡煌瑯憂台灣變香港

香港反送中抗爭行動仍如火如荼進行，前立委蔡煌瑯（左2）3日為南投縣立委參選人陳癸佑（左3）站台助選時表示，明年大選，選民若投錯票，台灣可能變香港。（記者張協昇攝）

2019-11-03 16:38:19

〔記者張協昇／南投報導〕香港「反送中」抗爭行動仍如火如荼進行，前立委蔡煌瑯3日在民進黨總統參選人蔡英文暨立委參選人陳癸佑南投市聯合後援會成立大會指出，為什麼香港有那麼多的國、高中生青少年投入「反送中」抗爭行動，因為香港已沒有民主自由，人民看不到未來，所以明年大選，是一場顧主權、守護台灣價值的選戰，如果選民投錯票，台灣可能變香港，也無法保證台灣人民在2024年還能繼續選總統。

蔡煌瑯指出，目前也有兩項提案在立法院審議，第一案是讓中國配偶來台4年就能拿到身分證，第二案是開放中國配偶直系親屬來台享健保，因此，明年立委選舉如果民進黨席次未過半，此兩項提案很可能在國民黨立委主導下通過，屆時大批中國人將湧進台灣爭奪工作權，並造成健保破產，這種漢化台灣技倆，台灣人民能接受嗎？

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蔡煌瑯強調，明年這場總統大選及立委選舉，是顧主權、守護台灣價值的一場選戰，人民手中選票只要投對人，就能維持現有自由民主生活方式，如票投給國民黨，台灣可能變香港，也無法保證台灣人民在2024年還能繼續選總統。

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