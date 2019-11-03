昨受訪疑恍神 吳敦義：多喝2杯，回去被太太念了5分鐘

國民黨主席吳敦義昨疑喝醉酒，受訪時出現恍神，今與南部退休將領聯誼時，特地以果汁代酒。（記者方志賢攝）

2019-11-03 15:17:46

〔記者方志賢／高雄報導〕國民黨主席吳敦義昨疑喝醉酒，受訪時出現恍神，今與南部退休將領聯誼時，特地以果汁代酒，並表示「昨天多喝2杯，回去被太太念了5分鐘」，對於被批自列不分區是「厚臉皮」，吳敦義則反酸民進黨「有些主席自己提自己選總統，那不更厚臉皮嗎？」

吳敦義昨天跑攤衝刺選情，疑似喝醉酒，受訪時眼神呆滯、身體搖晃，今中午到高雄參加餐會時，特地以果汁代替酒，向在場退將致意，他表示「今天不敢喝酒了！昨天多喝2杯，喝酒才1分鐘，回去被太太念了5分鐘。」

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吳敦義說，他今天到高雄不喝酒了，對太太的承諾與政治承諾一樣重要，不能講了不做，所以今天他不喝酒。

對於民進黨主席卓榮泰說他厚臉皮，吳敦義受訪表示，若以這樣的主張，「有些主席自己提自己選總統，那不更厚臉皮嗎？」天下那有這種論述？只要合理、合情合乎其能力，合乎其品德操守，不分區立委可提10多名，當然可以選擇。

另外卓榮泰質問吳敦義若韓國瑜落選及國會未過半，吳敦會職辭負責嗎？吳敦義今則表示，「選輸就輸嗎，哪有誰能提15席全當選，不可能啊！」選總統也有當選與不當選，這就是民主政治，吳敦義也反批卓「不要隨隨便便亂講話，不要亂批評。」

吳敦義致詞也說，2008年立委選舉，國民黨他負責操盤，立委113席，國民黨贏得81席，另有5席與黨友合作，總計86票，民進黨變27席。

但到了2016年就完全相反，國民黨僅剩35席，民進黨拿到68席，過去高雄立委是8比0，後來變0比8，新北是10比2，後來變2比10，桃園6比0變2比4。

吳敦義強調，選舉結果是變動的，去年21個縣市國民黨贏得15個縣市，但明年總統及立委選舉要好好布局，他懇請在場退將繼續支持國民黨，才能贏得總統選舉及立委過半，才有機會重返執政。

吳敦義（右）向日前在高雄市議會衝突中受傷的市議員劉德林（中）致意。（記者方志賢攝）

吳敦義致詞表示「昨天多喝2杯，回去被太太念了5分鐘」。（記者方志賢攝）

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