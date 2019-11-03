陳超明、韓國瑜合照看板遭蛋洗 3國中生落網

立委陳超明於後龍鎮的競選服務處外，甫掛上與國民黨總統參選人韓國瑜的合照看板，立即遭人蛋洗。（記者鄭名翔翻攝）

2019-11-03 15:31:06

［記者鄭名翔／苗栗報導］國民黨籍苗栗縣第一選區立委陳超明後龍鎮競選服務處，一座與國民黨提名總統參選人韓國瑜合照的大看板昨遭不明人士蛋洗，經竹南警分局追查，6小時後確認為3名國中生所為，3人供稱是一時好玩，無人教唆；陳超明表示，將不提告追究，但懷疑少年可能是受人指使，盼他們能自我反省。

竹南警方表示，昨接獲立委陳超明尚未營運的後龍競選服務處工作人員報案，稱一旁剛完成的陳超明與韓國瑜大型看板，遭不明人士丟擲雞蛋，警方到場勘查發現四處「蛋」痕累累，立即組成專案小組，調閱附近監視器及周邊查訪，發現3名年約14、15歲國中生疑涉案，昨由家長陪同到案後坦承犯行。

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3少供稱，只是一時興起覺得無聊好玩，所以才蛋洗競選看板，並非受人指使，也無政治動機；警方表示，全案因涉及兒少規定，細節不便透露，後續則會加強競選總部或服務處巡邏，杜絕選舉期間的非理性行為。

陳超明則認為，3名少年有此舉動懷疑動機非比尋常，可能是尚無法清楚判斷是非，而遭有心人士指使，但因3人皆還是小朋友，因此不會提告也不追究，只希望他們能好好反省。

看板雖未損壞，但到處可見「蛋」痕累累。（記者鄭名翔翻攝）

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