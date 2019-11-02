郭台銘預告 劉宥彤下個任務幫李縉穎輔選

郭台銘晚間於臉書預告，執行長劉宥彤不僅開粉專，下個任務更是幫李縉穎輔選，兩人還拍照附上逗趣對話。（擷取自郭台銘臉書）

2019-11-02 22:42:32

〔記者張慧雯／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今（2）日晚上於臉書宣布，鴻海教育基金會董事暨永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤開粉專，且下個任務就是幫「郭家軍」無黨籍立委參選人李縉穎輔選！

郭董在臉書上回憶「幾年前我叫她（劉宥彤）來，要她接基金會業務時，她說：『不好吧，我怕～』，我回答：妳天不怕地不怕，你怕誰啊；怎樣？是這個頭銜委屈妳了？」

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說實話，她那個臉就是不怕的樣子。不知道是不知道怕，還是因為不知道所以不怕。

郭台銘也說，這些年她把基金會管理的不錯，「永齡，鴻海希望小學」成立了10多年，但這些年逐步將全國管理系統化，資訊化，提高教學效率，將經費與照顧小孩的本益比提昇；一直沒辦法完成的教材終於開發完成，全面美化改版，編撰方式與觀念超前108課綱；建立孩童學習大數據，協助教學優化；支持許多青年教育家的創新教育計劃，提倡教學創新；在台灣舉辦了全球兒童創意的年會活動，讓世界看到台灣！

郭台銘也說，永齡農場虧損多年也在這兩年開始自給自足，並建立了智慧農業架構系統；建立捐款追蹤績效SOP，追踨了解捐款流向及效益；開辦鴻海獎學鯨，從無到有，嘉惠學子，基金會每年的預算在她的手上，我想發揮了最大的效益，這樣的執行力，我肯定。

郭台銘肯定地說「我說她適合做創業家，因為什麼事都能學，都能做，她一定不是最聰明，但最肯當個傻瓜去執行」。我常說「出了實驗室就沒有高科技」，執行力比什麼都重要。她還有一種正義感，擁有不怕得罪人的勇氣，我想這更加難能可貴。但我也常說她就是游擊隊隊長，要建立正規軍，還是要再繼續好好磨練。

他也說，因為我參加總統初選，讓她不得不紅，只是也有許多副作用，沒想到她打算正面迎戰，所以開了臉書粉專。以她很敢說又能說的特質，內容應該會比柯市長推薦的蔡顧問更加有看頭，再加上她比蔡顧問有「綜藝感」，應該還會挺歡樂的，大家可以點進去看一看，順便按個讚。

郭董也宣布「她的下一個任務是幫土城三峽李縉穎輔選，我想知道她會出什麼招。」

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