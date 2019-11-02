李縉穎分票源？ 林金結：國民黨與我才是真正的中華民國派

林金結由連勝文及王育敏陪同，到市場掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

2019-11-02 13:49:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨土城三峽區立委參選人林金結，今天獲得連勝文、立委王育敏到土城延吉市場一同掃街拜票，林金結被問到同選區新人李縉穎頂著郭家軍名號拉攏藍軍，另一方面又打著民眾黨與柯文哲大旗吸引綠軍，讓選民易因此混淆，林金結強調「國民黨與我才是真正的中華民國派」！

林金結參選第十選區，外有民進黨現任立委吳琪銘爭取連任，內有原本國民黨的李縉穎脫黨參選，林金結說這次選舉的確壓力頗大，畢竟土城三峽本來就是藍綠平分秋色的區域，但加上民眾黨創黨黨員李縉穎的參選，的確對選情有影響，但林金結質疑，這樣對方的中心價值到底是什麼？當然從政黨政治的角度來看，如果頂著另一個黨籍或勢力出來參選，開除黨籍是黨章的規定，並沒有任何疑義。

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林金結正本清源說，「國民黨和我才是真正的中華民國派」，國民黨自從創黨以來都是守護著這個國家與這片土地的人民，維護中華民國主權不遺餘力，當然就是擁護中華民國的政黨與候選人。

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