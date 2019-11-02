校方拒出陳文成紀念廣場工程費 台大師生偕基金會發起募款

財團法人陳文成博士紀念基金會2日舉行陳文成事件紀念廣場工程募款記者會，陳文成二姊陳寶月（中立者）、陳文成基金會董事長楊黃美幸等出席，敬邀關心陳文成命案、熱愛台灣民主、自由的朋友，一起來為募集工程經費共襄盛舉。（記者簡榮豐攝）

2019-11-02 15:44:43

〔記者林曉雲／台北報導〕轉型正義之路漫長，2007年台大學生會開始關注陳文成命案，到2014年終於獲得台大校務會議同意「陳文成紀念廣場命名」案，迄今已12年仍未建置完成，台大校方又反悔拒出一半工程經費，台大學生會和台大教授20多人，今天陪同陳文成基金會站出來開記者會，強調轉型正義的工程不能一直拖下去，宣布發動紀念廣場工程募款行動，預算估需1200萬元，盼明年7月2日舉行紀念晚會時能建置完成。

財團法人陳文成博士紀念基金會2日舉行陳文成事件紀念廣場工程募款記者會。（記者簡榮豐攝）

1981年美國卡內基大學助理教授陳文成博士，回到台灣探親，因愛鄉愛土遭警總約談後，被棄屍在台大研究生圖書館旁空地，「陳文成命案」和「林家血案」、「江南案」是1980年代3大政治血案。陳文成二姊陳寶月今天出席記者會表示，發生在39年前的事，至今仍未水落石出，台大同意建置紀念廣場，原允諾出一半經費，但又拒絕出資，現在只能靠社會大眾捐款建置。

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財團法人陳文成博士紀念基金會2日舉行陳文成事件紀念廣場工程募款記者會，陳文成二姊陳寶月（右）、陳文成基金會董事長楊黃美幸（左）等出席，敬邀關心陳文成命案、熱愛台灣民主、自由的朋友，一起來為募集工程經費共襄盛舉。（記者簡榮豐攝）

陳文成基金會董事長楊黃美幸表示，因為台大歷任學生會、研究生協會及台大數學系師生幫忙，陳文成紀念廣場才有可能建置，陳文成事件震驚海外留學生，只因為關心台灣就殘酷地被殺害，陳文成的父親曾掛牌子陳情要求「還我兒子」和「還我真相」，但直到昨天他們到促轉會想了解此案真相，以前文件紀錄仍被遮住，她不了解要遮住什麼，這是很明顯的政治謀殺案，罪犯仍不被公諸於世，台大拒不出資，陳文成家人已捐200萬元，她自己捐100萬元，呼籲社會大眾捐100元、1000元都好，讓廣場可以共同完成興建。

財團法人陳文成博士紀念基金會2日舉行陳文成事件紀念廣場工程募款記者會，台灣大學歷史系教授周婉窈出席。（記者簡榮豐攝）

台大學生會會長涂竣清表示，陳文成事件紀念廣場非常重要，學生藉此可了解台灣過去和省思自己的未來，廣場建置遇到非常多困難，校方拒絕分攤款項，建置一路非常遙遠，希望待募款完成，明年陳文成事件晚會舉辦時能夠啟用；台大研究生協會會長王昱鈞表示，台大有陳文成廣場很重要，以前的校園是為某政黨歌功頌德，立了很多銅像，而轉型正義開始後，學校行政單位竟只想要抹平過往發生的事，讓歷史變成一片空白。

台大數學系前系主任陳榮凱教授表示，陳文成是台大數學系非常優秀系友，學術上原可有亮眼表現，陳文成事件讓數學系和國家社會損失了重要明日之星，他任系主任時曾訪談當事人和系友，感受到對他們這個世代造成的負面影響，電影《返校》有句台詞是「忘記了？還是害怕想起來？」紀念廣場建置是要提醒大家不要怕想起來，不要讓以前錯誤繼續發生，只有知道過去發生的事，才能往前看、往未來走。

前學生會會長吳亦柔表示，在反送中事件後，香港學生走入台大，羨慕台大是自由校園，但事實是台灣有些歷史仍未被看到和記住，前校長楊泮池承諾負擔1200萬元工程經費的一半，現在沒有了，招標到建設需要180天工期，發動民眾小額捐款，除展現出台灣人對陳文成事件的記憶，也是提醒轉型正義工程尚未完成。

台大歷史系教授陳翠蓮表示，台灣民主得來不易，陳文成是民主先驅，陳文成紀念廣場是讓現在台灣人更有信心和信念護衛民主，校方不支持，就要靠民間促成；台大歷史系教授周婉窈表示，台大學生接力努力的精神很重要，學生省餐費捐款很感人，捐款也代表肯認校園轉型正義，盼未來台灣民主自由體制不會退轉。

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