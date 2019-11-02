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郭台銘粉絲社團變心轉投藍 郭粉嘆：韓市長我投不下去

有郭粉社團宣布「回歸藍軍」，引發喜愛郭台銘的網友退讚。（圖翻攝自臉書）

有郭粉社團宣布「回歸藍軍」，引發喜愛郭台銘的網友退讚。（圖翻攝自臉書）

2019-11-02 14:09:28

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘雖然決定不參與競逐總統大位，但仍有許多死忠郭粉，沒想到今天有郭粉社團宣布「回歸藍軍」，引發喜愛郭台銘的網友退讚。

有2萬名粉絲的前郭粉社團「郭台銘南方逗陣」稍早發文表示，當初創立的目的是成為郭台銘總統之路的墊腳石，「原因無他，我們本身就是藍軍、是中華民國派」，文內指出，郭台銘決定不參戰總統大選，因此社團決定「回歸藍軍」，不久後會和「國民黨團結聯盟」合併。

對此有許多郭粉感到不滿，在底下留言「中間選民 無需回歸藍 已退讚」、「所謂藍軍就是黨及個人利益大於國家及人民的一群人，你們的道德標準在哪？」、「我是高雄人~韓市長 我是投不下去啦～」、「絕對不可能支持韓的。門都沒有，窗戶也不給爬，意志堅定。」

「郭台銘粉絲老虎軍團」也轉發此則訊息，並要郭粉們「可以去退團了」，強調「郭台銘先生並沒發出支持國民黨的訊息」。

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