氣死郭董？郭台銘見面會開放點歌 有人點「我現在要出征」

2019-10-22 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘日前開始舉辦感恩之旅見面會，吸引大批粉絲參加，第三場見面會於27日台中登場，郭台銘今（22）日也請網友幫忙找「一首簡單好唱又有意義的歌」，沒想到有網友點了國民黨總統參選人韓國瑜的競選廣告歌曲《我現在要出征》。

郭台銘從9月開始舉辦感恩之旅見面會，吸引大批「郭粉」參加，20日第二場神秘嘉賓則邀請前立法院院長王金平；27日第三場的感恩見面會將於台中登場，郭台銘也將高歌一曲。

郭台銘稍早在臉書發文指出，「大家想在台中感恩見面會唱什麼歌？我實在不太會唱歌（除了唱國歌），希望大家一起來幫我找一首簡單好唱又有意義的歌吧！」他也笑稱，每次都是唱《感恩的心》但真的很感恩，「唱歌比做企業難」，也詢問大家想要誰當神秘嘉賓？

許多網友紛紛留言希望郭董可以唱《我的未來不是夢》、《明天會更好》、《愛拚才會贏》，但也有網友留言說，「最近很紅的歌曲《我現在要出征》，很想聽果凍唱一次看看」。

但《我現在要出征》其實是韓國瑜日前推出電視競選廣告的背景音樂，這名網友的要求也引發郭粉抗議，「郭懂不會這麼low！唱草包唱過的歌！」、「那首就留給憨粉獨享吧！」、現在要出征是為國捐軀的誓言，韓國瑜那張X嘴只想發大財！發大財！唱什麼現在要出征」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法