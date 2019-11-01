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首頁　>　政治

搶青年票！洪宗熠號召「顧民主」 謝衣鳳訴諸「顧巴肚」

洪宗熠（左2）為青年辦學習營。（記者顏宏駿攝）

洪宗熠（左2）為青年辦學習營。（記者顏宏駿攝）

2019-11-01 22:54:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕選戰倒數，立委選戰加溫，彰化縣第三選區藍綠選將交鋒，民進黨的洪宗熠與國民黨的謝衣鳳不約而同向年青人招手，洪宗熠號召青年巡迴助講團訴求「民主、抗中、保台」，謝衣鳳則訴諸「顧巴肚」，成立「青年創業平台」相互交流扎根地方的創業經驗。

謝衣鳳今天發表「衣起讓彰化被看見」影片，她化身網紅到基層尋找「青年創業高手」，她說，南彰化有許多年青人早就返鄉從事農業及開店，這些青年朋友選擇在鄉間蹲點，一步一腳印地扎根鄉土，來自二林的稻農詹喬錠及甜點達人張弘岳、埔心鄉醚頌坊負責人陳淑盈都是其中的翹楚。

謝衣鳳說，這些年青人在挫折中摸索，創業過程非常艱辛難，但因為是先行者，已經累積出一點成果，「她們是青年返鄉的亮點」，她希望創造一個平台，讓諸多年青人透過網路交流、學習，也藉此吸引更多年青人返鄉。

洪宗熠則為青年朋友舉辦「半線新芽青年營」，以關心彰化縣的文化、環保、政治事務為出發點，課程網羅多位「政界名人」師資，培養青年朋友扎根本土的價值觀。

洪宗熠說，相對來說，年青人更願意接近民進黨，因為「扎根鄉土」的觀念和活動，他們每年固定舉辦，並不是因為「要選舉」才向年青人招手。

他說，他們辦的活動，有一整套的觀念，從如何下手、如何找資源、如何掌握關鍵技術等，都有前人的經驗可遵循，這套扎根鄉土的觀念，其實是民進黨長期耕耘的領域。

洪宗熠說，因為愛護土地、珍惜環保，所以知道如何發展有機及精緻農業，一旦有人要傷害土地，這批年青人就會挺身而出，目前「璜溪文化永續協會」已組成巡迴宣講團，他們將深入基層在廟口、夜市、傳統市場說明「紅色媒體滲透」、「香港反送中事件」等議題，希望深化「民主、抗中、保台」的觀念。

謝衣鳳（左2）創造青年創業平台。（記者顏宏駿攝）

謝衣鳳（左2）創造青年創業平台。（記者顏宏駿攝）

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