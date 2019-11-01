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首頁　>　政治

韓國瑜重批媒體墮落 百分之99都在監督他

韓國瑜與國民黨立委參選人魯明哲（左）在中壢成立後援會。（記者許麗娟攝）

韓國瑜與國民黨立委參選人魯明哲（左）在中壢成立後援會。（記者許麗娟攝）

2019-11-01 16:08:35

〔記者許麗娟／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今在桃園中壢的原住民後援會造勢，他痛批台灣媒體百分之99的媒體都在監督他這個這個又黑又瘦又禿的小老頭。

韓國瑜今再提到，年輕人沒有錢、貸款讀書，他強力主張對學生借錢利息能降則降、能免則免，算一算才10幾億，可以讓年輕朋友壓力降低。

韓國瑜說，自己只要講這些政策，馬上酸言酸語、抹黑造謠，政府自己怎麼撒錢都沒有關係，並稱這是台灣的民主、價值現變了，絕大多數媒體已經不監督執政黨了，執政黨有權力、有資源不監督，但百分之90以上都監督反對黨，百分之99的媒體都在監督韓國瑜。

韓國瑜並指台灣生病了，台灣的民主在退後，媒體在墮落，稱這不是台灣的價值，也不是台灣的民主，民主完全被扭曲、誤導，台灣的民主、媒體自由大開倒車，再戴個面具向全世界的人說我們是民主國家。

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