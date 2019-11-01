韓自比年紀已近夕陽 吳志「揚」稱與韓國「瑜」組成「鮮」

韓國瑜與吳志揚（左）在桃園楊梅成立後會。（記者許麗娟攝）

2019-11-01 15:37:53

〔記者許麗娟／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的土地傾聽之旅第17天，今天上午和桃園市立委候選人吳志揚在楊梅埔心公園成立後援會，前台北縣長周錫瑋也到現場助選，吳志揚提到自己雖不可能是副總統候選人，但和韓國瑜的字音搭起來就是個「鮮」組合，韓國瑜則稱年紀已近夕陽，所以要追分趕秒的建設台灣。

今天在楊梅埔心公園成立的韓國瑜與吳志揚後援會上，韓國瑜先是談到台灣很幸運，第二次世界大戰美軍沒打到台灣，再提到一對花了14年騎單車環遊世界的法國夫妻，在出版的書中提到台灣人的善良可愛，但韓國瑜話鋒一轉，卻指台灣現在的社會不祥和，台灣人再苦、再窮都會為下一代和未來忍耐，但很多人卻看不到未來和希望。

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韓國瑜再指出，過去3年半來台灣人給了民進黨執政和立法院過半的好機會，應該可以好好的平原跑馬，為全民謀福利、用政績獲得民眾的支持，但卻往相反的方向走，而國民黨曾遠離過民意，但也下台了，並指自己和吳志揚都曾摔過跤，自己這把年紀已接近夕陽，所以要以追分趕秒的速度建設台灣。

而吳志揚則稱要台灣人贏回自己的好日子，要有禮義廉恥的社會，雖然周錫偉就站在一旁，但也敏感的提及自己雖然不可能是副總統候選人，但韓國瑜的「魚」和吳志揚的「羊」搭起來叫「鮮」，自認兩人是最新鮮的組合。

楊梅地區當地里長送給韓國瑜粽子祝包粽。（記者許麗娟攝）

周錫瑋到桃園楊梅為韓國瑜助陣。（記者許麗娟攝）

韓國瑜與吳志揚的楊梅後援會成立。（記者許麗娟攝）

韓國瑜與支持者握手。（記者許麗娟攝）

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