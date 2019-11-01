韓國瑜觀音甘泉寺參香 籲選民拋棄框架、用選票唾棄民進黨

國民黨總統參選人韓國瑜到觀音甘泉寺參香。（記者謝武雄攝）

2019-11-01 15:04:39

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天到桃園市觀音區甘泉寺參香，現場「韓國瑜、當蒜」聲不斷；韓國瑜致詞時呼籲選民，把黨派色彩丟到垃圾桶，心裡框框架架全部拋棄、冷靜思考台灣人民3年多過得好嗎，未來有希望嗎？好好想想台灣要何去何從，台灣人可以這樣走下去嗎，一切希望就在2020年這張神聖的選票，希望大家用選票唾棄民進黨。

韓國瑜說，他是拜觀音的，如今到觀音區來參拜觀音佛祖，有種三合一感覺，參香要學習觀音「心無罣礙」精神，事實上，從事政治活動就是要有觀音同理心、慈悲心，因此，2020年選舉，呼籲選民將黨派、意識型態、框框架架都拋掉，想想3年半來台灣過得好不好，尤其4、50歲的中年人，一輩人認真打拼，就是希望下一代活的更富庶、更美好，大家到底在追求甚麼，希望未來會怎樣。

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韓國瑜表示，以往民眾對政治冷漠，政治只有投票，但這是錯誤的，不能投完票就沒有聲音，因此他的傾聽之旅，從南到北竟然沒有一個行業有願景，尤其是觀光產業式微，200萬就業人口受到影響，導遊甚至轉行做外送員，一例一休讓老闆、勞工都怨聲載道，庶民經濟一蹋糊塗，呼籲大家要跳脫過去政黨政治思維，好好想想台灣要何去何從。

他說，曾經驕傲的台灣，如今陷入泥淖、年輕人也困在這裡，台灣一定要改變，要快速國際化，不能讓世界忘記台灣，也不能讓台灣忘記世界，所有下一代年輕人要快速國際化，政府要大力投資年輕人，這才是投資未來，政府必須開大門、走大路，絕對不能被困死。

最後韓國瑜強調，2020年台灣要走哪一條路由鄉親決定，要走開放、光明、富庶、安全的路就要選擇國民黨，選擇民進黨只是繼續鎖國、黑暗、貧窮、危險，大家給了民進黨機會，但民進黨吃香的、喝辣的，老百姓卻苦不堪言，一定要記得用這張選票來改變未來，我們不能再這樣窩囊的過下去，台灣人不能再過這樣窩窩囊囊的日子，我們要重新擦亮台灣這塊招牌，我們要重新回到台灣四小龍讓人羨慕和驕傲的地位。

韓國瑜是在議長邱奕勝、立委吳志揚陪同下，於上午10點到達甘泉寺，除按照古禮上香、獻花、獻果、獻財箔，甘泉寺總幹事曾献斌也致贈「肉粽」給韓國瑜、吳志揚，祝賀兩人高票當選。

甘泉寺總幹事曾献斌也致贈「肉粽」給韓國瑜。（記者謝武雄攝）

韓國瑜到觀音甘泉寺參香，現場湧入大批支持者。（記者謝武雄攝）

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