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韓稱二戰美軍沒打過台灣 網驚：東亞研究所怎畢業的

韓國瑜與吳志揚（左二）在桃園楊梅成立後會。（記者許麗娟攝）

韓國瑜與吳志揚（左二）在桃園楊梅成立後會。（記者許麗娟攝）

2019-11-01 15:37:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日造訪桃園，而韓國瑜在致詞時提到「二戰期間美軍沒有打到台灣、打到琉球」，讓網友再度傻眼，質疑政大東亞所可能得出來說明一下，這個學生是怎麼畢業的。

《三立新聞網》 報導，韓國瑜11點前往楊梅成立後援會，致詞時提到，台灣是多美好的地方，「殘忍的二戰美軍大反撲，居然沒打到台灣，打到琉球」，稱讚台灣真的是塊寶地。

不過，其實二戰期間，台灣屬於日本領土，是日軍前進東南亞的踏板，新竹、台北、高雄、屏東等地都曾遭受美軍戰略性轟炸。此外，1945年5月，時為太平洋戰爭末期，美軍還曾對台北進行空襲，針對政府機關、軍事基地轟炸，也造成3000多人死亡，史稱「台北大空襲」。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」也分享該則訊息，立即引來網友熱議，也有網友提到1944年的高雄「岡山大空襲」 讓網友看到後酸「東亞研究所唸假的」、「到底有哪一學科是及格的？」、「他活在跟大家不一樣的時空嗎」。

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