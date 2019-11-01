總統連署期限剩1天 至今沒半組人馬送件

未獲國民黨、民進黨、親民黨等政黨提名者，若要參選2020年總統大選，必須先向中選會登記為總統、副總統被連署人，並於11月2日前送交28萬384份以上之連署書至中選會。雖然連署送件期限即將在明天截止，不過中選會官員今透露，目前還沒有收到任何一組人馬完成送件。圖為先前模擬投票情形。（資料照）

2019-11-01 16:37:05

〔記者黃欣柏／台北報導〕未獲國民黨、民進黨、親民黨等政黨提名者，若要參選2020年總統大選，必須先向中選會登記為總統、副總統被連署人，並於11月2日前送交28萬384份以上之連署書至中選會。雖然連署送件期限即將在明天截止，不過中選會官員今透露，目前還沒有收到任何一組人馬完成送件。

據悉，本次共有8組人馬向中選會登記為正、副總統被連署人，包括釋悟善禪師（本名黃多玉）與搭檔張幼薇、前槍擊要犯藍信祺與搭檔胡宗偉、國家改革促進會理事長曾坤炳與搭檔黃源誠、中國紅色統一黨主席黃榮章與搭檔柯振榮、新黨黨員楊世光與搭檔陳麗玲、前副總統呂秀蓮與搭檔彭百顯，以及王堯立與搭檔江丁威、梅峯與搭檔張建富。

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中選會官員今透露，雖然明天就是收件截止日，但目前還沒有任何一組人馬完成連署書送件，明天截止收件後，中選會將於11月13日前公告連署結果，未完成送件及未達連署門檻一半（14萬192名）者，100萬元保證金將不予發還。

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