花蓮有史以來最認真立委 小英有信心蕭美琴將順利連任

總統蔡英文對蕭美琴在花蓮的選情有信心，相信會順利連任。（記者王峻祺攝）

2019-11-01 16:04:05

［記者王峻祺／花蓮報導］總統蔡英文今到花蓮關心蘇花改進度，並在立委蕭美琴陪同下探視原住民文化健康站的部落長者，針對被媒體問及蕭美琴花蓮選情問題。蔡英文表示，美琴在花蓮的努力有目共睹，相信會得到很多花蓮人的支持，順利連任。

針對花蓮立委選情，今有媒體問總統蔡英文，地方風聲傳出前縣長傅崐萁將出馬一事？蔡總統說，沒辦法評論國民黨或其他對手，在這次選戰要以誰上場或做什麼樣的調整，但我們對自己的參選人很有信心。

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蔡英文說，美琴長期在東部服務，尤其對花蓮的努力大家有目共睹，花蓮鄉親非常喜歡她，她很關注每個生活面向的照顧，相信她是花蓮有史以來最努力的立委，一定會得到很多花蓮人的支持，順利連任。

隨後，蔡英文邀請蕭美琴談話。蕭美琴說，花蓮一直被認定對民進黨而言是非常艱困的選區，但是這幾年來我一步一腳印認真踏實，會做事也最實在！相信以這樣的精神，我非常有信心，能持續獲得花蓮鄉親的認同。

她說，當然我們的對手是誰，從來不改變我認真踏實的腳步，我相信無論對手是誰，我們努力認真讓花蓮看的到，就有信心能贏得大家的支持。其實花蓮政壇謠言很多，我的個性比較直來直往，不會跟著這些謠言走，一向堅持我的做事風格，持續走自己的路，承擔大家給我的期待。

針對蘇花改通車問題。蕭美琴也提及，蘇花改若早一天通車，東部鄉親就早一天有一條更安全回家的路，在工程團隊努力下，明年1月5日蘇花改將全線通車，期待道路中斷不再是花蓮人的日常。其餘10年前政府沒有規畫改善的路段，也爭取到全數改善，相關評估工程都已啟動。

據了解，蕭美琴競選總部預計本月23日成立，屆時總統蔡英文可能會再到花蓮，為蕭輔選站台拉票。國民黨花蓮立委參選人黃啟嘉，近日則勤跑基層，縣黨部也全面備戰，加速開啟各鄉鎮輔選列車。

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