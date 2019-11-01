挨批污名化年輕人 張善政：我是污名化蔡英文

韓國瑜國政顧問團召集人張善政。（記者簡惠茹攝）

2019-11-01 15:46:15

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團召集人張善政，日前接受中媒專訪時談及「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」，此話一出引發質疑。總統蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明指張善政汙名化年輕人，張善政對此表示，他是汙名化蔡英文，不斷散播亡國感，年輕人是蔡英文的受害者。

張善政日前接受專訪時說，年輕人喜歡看總統蔡英文嗆對岸，但他們有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，「覺得跟對岸嗆聲很爽，有點逞口舌之快。」

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對此，總統蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明今天發文表示「大吃一驚」，他指出，張善政嚴重失言，更是把年輕世代污名化的重大失言。台灣基進黨更質問張善政，有沒有想過台灣的年輕人必須站出來嗆中、並支持願意抗中的總統、政黨，「就是因為台灣出了你們這些親中的中共代理人」？

張善政今天下午出席2019 IT*M台大資管高峰論壇，會後接受媒體訪問時表示，中國代理人的觀念完全是對自己沒信心，我們對自己要有點信心，現在講這些都是在講亡國感和恐懼感，芒果蔡就是蔡英文，一直在散播危機感，要對民眾有信心，不會這麼輕易聽到中國號就覺得中國好。

對於林鶴明認為張善政這番話是汙名化年輕人，張善政表示，「我是汙名化蔡英文，不是汙名化年輕人」，蔡英文講的話一開始就不對，這是蔡的問題不是年輕人的問題，持續散播亡國感，年輕人是蔡英文的受害者。

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