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「拔舌地獄」浮雕照網路爆紅 作者：如有雷同純屬巧合或是神意

高雄市蓮池潭龍虎塔「拔舌地獄」浮雕，因遭拔舌的雕像「十分眼熟」在臉書瘋傳。（創作者謝東哲提供）

高雄市蓮池潭龍虎塔「拔舌地獄」浮雕，因遭拔舌的雕像「十分眼熟」在臉書瘋傳。（創作者謝東哲提供）

2019-11-01 12:55:10

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕高雄市蓮池潭龍虎塔「拔舌地獄」浮雕，因遭拔舌的雕像「十分眼熟」照片在臉書瘋傳，作者謝東哲接獲許多好友告知，除說明當年創作原委，並強調「如有雷同純屬巧合或是神意」，不忘打趣說「希望某粉明天勿出征，地獄想想就很恐怖」。

謝東哲昨半夜在臉書發文說，忙一整天創作到半夜，手機傳來朋友一堆訊息。多年前的作品忽然被全國網友轉傳，那ㄟ按呢？

謝東哲表示，這是他與藝術團隊2013年的作品，花了1年的時間完成，當初構思畫圖再加慈濟宮老祖冥冥之中指點顯像。

謝東哲說，十八層地獄第五殿閻羅王殿拔舌地獄，拔舌地獄主司凡在陽世，煉食紅鉛陰棗人胞，酗酒悖亂，浪費無度，搶奪略誘略賣，朋賭分財掉帛枉口嚼舌，尖酸搬鬥，雄性過禿縱慾過度尖嘴猴腮，黑鄙乾瘦，唬爛詐騙變生事端者，逐細查明，在此大地獄內提出，發交小獄受懲受苦。

高雄市蓮池潭龍虎塔「拔舌地獄」浮雕。（創作者謝東哲提供）

高雄市蓮池潭龍虎塔「拔舌地獄」浮雕。（創作者謝東哲提供）

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