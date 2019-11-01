高雄議會爆流血衝突 綠營議員：一切因市長請假跑選舉

高雄議會昨爆發藍綠衝突。（記者王榮祥翻攝）

2019-11-01 08:41:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會昨爆發藍綠肢體衝突，造成多位議員受傷送醫，民進黨高市議員邱俊憲昨夜透過臉書指出，這一切，就是因為有位市長寧願請假跑選舉行程，不願意面對他自己編列一千多億的總預算。

針對藍綠衝突，邱俊憲認為各有立場，但不能倒果為因、不能打人的喊救人！

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他進一步表示，昨天議會因為總預算付委程序而有所衝突，國民黨的議員，拿東西一直打他的頭，也有人抓他的頭髮要把他推倒，也有人抓著他的領口嗆聲要出去單挑⋯衣服被扯破了，身上也多了些抓傷瘀青。

他說，遺憾的是，平常不會出現在議會質詢為民發聲的，昨天都來了，也多了份逞兇鬥狠的氣焰，更有人趁機偷動手打人⋯。

他強調這一切，就是因為有位市長寧願請假跑選舉行程，不願意面對他自己編列一千多億的總預算，只要他願意回到議會一小時，進行預算說明，昨天的許多衝突就不會發生！

邱俊憲說，執政、在野各有立場，但不能倒因為果，打人的喊救人，今天在執政黨多數加上動用警察權架離在野黨議員下，程序不周全的將一千多億的預算交付各小組來進行一讀審查，在沒有人可以為這本預算書負責下，這預算要如何審議下去⋯考驗大家的智慧著⋯。

民進黨高市議員邱俊憲說，昨天議會衝突、一切因為有個市長寧願請假跑選舉。（記者王榮祥翻攝）

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