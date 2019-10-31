藍軍突圍宣布高市總預算交付審查 民進黨團︰不算數！

高市議會國民黨團在人數優勢與警衛協助下，主持議事的副議長陸淑美宣布總預算交付、並敲槌宣布散會。（記者張忠義攝）

2019-10-31 17:31:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今下午進行總預算交付審查時爆發藍綠衝突，雙方幾度碰撞、對峙、僵持125分鐘後，國民黨團在人數優勢與警衛協助下，突破民進團封鎖攻上主席台，先安排高市副市長葉匡時「簡短」報告後，主持議事的副議長陸淑美宣布總預算交付、並敲槌宣布散會，不過民進黨團強烈抗議，認為這樣的程序不算數。

高市議會說明，因為市長也報告過了，主席也宣布並敲槌，「勉強」完成交付程序；不過議事人員私下擔心，後續各委員會一讀時，恐怕還有爭議？

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這場衝突從下午3點開始，民進黨團有備而來、提前半小時搶占主席台與發言台，強烈抗議高雄市長韓國瑜閃躲議會總質詢、不顧自己編的總預算；藍軍幾度嘗試突圍，雙方爆發數度肢體衝突，導致至少3位議員受傷就醫。

休息過後，藍軍重返議場，在人數優勢與警衛協助下順利攻破民進黨團防線，並以備用議事槌完成整個交付程序。

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