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藍綠高市議會衝突 黃捷嗆葉匡時：韓國瑜造業 你可承擔嗎？

高市議會今下午爆發流血衝突。（記者張忠義攝）

高市議會今下午爆發流血衝突。（記者張忠義攝）

2019-10-31 16:53:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄議會爆發藍綠衝突，時代力量兩位議員黃捷、林于凱與民進黨團同陣線，黃捷痛批韓國瑜承諾的事都沒做到，誰可承擔高雄空轉，她並嗆聲副市長葉匡時，韓國瑜造的業、你可替承擔嗎？

黃捷表示，當韓市長全台到處跑的時候，高雄市政空轉這麼久，韓國瑜過去承諾過的每個政見，都沒有被編進預算裡，他自己承諾的政見都沒辦法承擔責任、在這裡跟全體市民報告預算承諾的話，請問誰可以來承擔接下來高雄市3年的空轉。

黃捷點名葉匡時，質問葉副市長可以嗎？「你現在是職務代理人，但是韓國瑜造的業，你可以替他承擔嗎？

黃捷指出，時代力量跟民進黨要求的，就是韓市長這時候應該出現議會，給市民一個交代，如果做不到，就請你請辭，就離開這個為位，不要再丟高雄人的臉，不要再讓高雄市民看著我們的市長浪費我們時間。

林于凱表示，記得之前韓國瑜說過，如果要請假，會跟議會溝通，但他看到所謂溝通，就是一紙公文，對市民交代，是最基本的政治責任嗎？

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