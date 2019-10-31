高市議會濺血 劉德林指民進黨是暴力黨 林宛蓉批國民黨太可惡

國民黨議員劉德林右眼上方受傷。（記者王榮祥攝）

2019-10-31 16:30:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今下午爆發議場衝突，國民黨、民進黨在強力拉扯中，各有一位議員掛彩送醫，受傷的國民黨議員劉德林感慨民進黨是暴力黨，受傷的民進黨議員林宛蓉則痛批國民黨太可惡。

國民黨高市議員劉德林是右眼角上方受傷，傷口約2公分、血流不止，他表示大家都看到是民進黨動手、民進黨是暴力黨，大家都應譴責暴力，不該這樣；他認為議會有議會程序，相信全台人民、高雄市民都不希望民主殿堂發生這暴力行為，民主政治史上自從民進黨執政，人數多也暴力、人少也行動暴力，看在市民眼中都不能接受。

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林宛蓉則說明，是為了維護高雄市民權益中，遭國民黨議員強力推倒，導致後腦杓受到嚴重衝擊，事後感覺很想吐，她直言國民黨實在太可惡。

2人分別由議會醫護人員作初步處理，接著由消防局救護車送往醫院，這回是「就近」送國軍高雄醫院。

民進黨女議員林菀蓉後腦被撞。（記者王榮祥攝）

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