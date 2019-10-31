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台灣經濟蕭條？ 汪浩打臉韓國瑜：平行世界的「阿拉丁」

韓國瑜（圖中）31日前往桃園八德拉票時，再度抨擊民進黨執政3年半外交、新南向政策、兩岸關係、經濟蕭條、人心散漫、人才不停外流、年輕人低薪，金融專家汪浩忍不住舉出中國、香港的數據與台灣對照，狠狠打臉。（記者許麗娟攝）

韓國瑜（圖中）31日前往桃園八德拉票時，再度抨擊民進黨執政3年半外交、新南向政策、兩岸關係、經濟蕭條、人心散漫、人才不停外流、年輕人低薪，金融專家汪浩忍不住舉出中國、香港的數據與台灣對照，狠狠打臉。（記者許麗娟攝）

2019-10-31 23:48:49

〔即時新聞／綜合報導〕「我們過得太窩囊了！」國民黨總統參選人韓國瑜31日到桃園八德的陸光活動中心與眷村支持者見面，他再度抨擊民進黨政府，稱執政這3年半來兩岸關係緊張對峙、台灣內部經濟衰退蕭條；對此，金融專家汪浩舉出中國、香港、台灣的GDP數據打臉，批韓國瑜真是「活在平行世界」裡的「阿拉丁」！

韓國瑜今抨擊民進黨執政這3年半外交一敗塗地、新南向政策一塌糊塗、海峽兩岸關係緊張對峙、台灣內部經濟衰退蕭條、人心散漫、人才不停外流、年輕人被低薪困住；他說，各行各業找不到一個對未來充滿信心的，「我們過得太窩囊了」！

對此，汪浩在臉書發文指出，行政院主計總處31日公布第3季經濟成長率2.91%，較8月預測數2.67%增加0.24個百分點，主因國內產能提升，加上國外淨需求及國內投資優於預期所致，台灣GDP再上修，「主計總處表示，若第4季預測不變，今年經濟成長率將由2.46%再上修至2.53%，另外股市盤中也再創29年新高」。

汪浩說，香港官方31日也公布2019年第3季GDP預估數字，「比去年同期下跌2.9%，創10年來首度下跌，累計前3季下跌0.7%」，港府發言人稱香港經濟已步入技術性衰退，全年很可能負成長。

「中國的經濟增長在第3季放緩至近30年低點的6.0%。」汪浩指出，中國國家統計局31日也公佈10月的製造業採購經理人指數（PMI）再度下滑，至49.3，已是連續6個月萎縮。

汪浩無奈地說，沒想到韓國瑜卻宣稱「現在整個台灣內部經濟衰落蕭條」，這讓他忍不住酸說，韓國瑜真是活在平行世界裡的「阿拉丁」！

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