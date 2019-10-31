面對「失智政客」 綠委參選人提供失智防治之道

莊競程在臉書粉絲頁PO上圖文，指韓國瑜頻頻言，提醒政客預防失智之道。（莊競程競總提供）

2019-10-31 21:58:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨總統候選人韓國瑜近來頻頻失言，甚至隔天還否認自己的發言，民進黨台中市北北屯區立委參選人、台大醫工博士莊競程在臉書PO文，自己的專長就是預防老人失智症，看到這麼多講過就忘的「失智政客」，以專業建議失智症防治之道。

韓國瑜近來數度失言，包括「太平島挖石油」、「當市長不會半途落跑」、「故宮所有展物一次性展開」、「3千公尺以上高山設升旗台」等言論，讓外界質疑韓國瑜隨意開口頭政見，甚至隔幾天就否認自己曾經的發言，連知名主持人謝震武也在談話節目中提出多點質疑，並引述古語「一言興邦、一言喪國，要韓注意身為總統候選人應該注意「發言要一致」

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莊競程說，老化的確會造成健忘，但失智症不單純只有記憶力減退的狀況，還會出現語言能力、空間判斷、計算能力、注意力、抽象思考能力等各方面的認知功能退化，還可能有性情上的改變，甚至出現幻覺、妄想等症狀「這些講過就忘的政客，不排除很有可能就是失智症的前兆！」

莊競程表示，台灣失智症人口估算已經超過26萬人，佔全國總人口1.13%，亦即在台灣每100人中即有一位是失智者。因此他推出55歲以上民眾免費進行失智症篩檢的政見，希望透過預先的篩檢，早期發現，並作事前的預防措施，降低患病的可能性，減輕家庭負擔。他的目標是要讓北北屯做為全國的示範區。

莊競程說，預防失智症，首先要控制慢性病（包括三高等病症），其次要有規律的運動以及適量的社交活動，此外，還要注意飲食，多吃蔬果少油炸食物，像他的阿嬤今年88歲，家人非常注意她的飲食及生活規律，所以她現在身體不但硬朗，記憶力有時比年輕人還要好。

如果家中有老年人罹患失智症，莊競程也提出關懷失智症患者的五口訣「看、戴、按、案、陪」，「看」就是每天觀察並紀錄患者特徵與日常行為（防止走失時難以找尋）；「戴」就是申請愛心手鍊與愛心布標；「按」就是至各縣市警察局辦理失智關懷指紋建檔；「案」就是當失智老人走失，不需等24小時，立即報案；「陪」就是尋求失智長輩政府與民間的照護資源。

莊競程帶領長者一起做運動，預防失智。（莊競程競總提供）

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