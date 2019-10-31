韓國瑜中壢華勛公園造勢 場外時力參選人與韓粉起衝突

時代力量立委參選人林佳瑋在華勛公園高喊反對勞基法再修惡及要韓國瑜接受囤房稅。（記者許麗娟攝）

2019-10-31 17:42:48

〔記者許麗娟／桃園報導〕韓國瑜今天到桃園眷村造勢拜票，連跑了大溪僑愛社區、八德陸光、中壢華勛、平鎮忠貞眷村，感受到眷村的熱烈歡迎，但在中壢華勛公園的與鄉親的見面會，公園一角時代力量立委參選人林佳瑋在場以麥克風高喊：「反對勞基法再修惡、囤房稅挺不挺？」此舉引發在場韓粉的不滿，一度大罵：「滾啦」、「王八蛋」。

韓國瑜下午在華勛公園的見面會，公園裡再現「國瑜夜市」場景，除了販售國旗相關商品，賣烤肉、熱狗、香腸等攤販林立，韓國瑜到場後，場內人喊得激情，場外叫陣意味也很濃厚，時代力量立委參選人林佳瑋與支持者高舉著布條，拿著麥克風要質問韓國瑜「反對勞基法再修惡、囤房稅挺不挺？」

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林佳瑋說，做為一個總統參選人，關於勞基法修惡的政策打算要怎麼做？這幾年來台灣勞工的薪水跟不上房價、物價，反對叫勞工再加班來解決低薪問題、反對勞基法再修惡，希望韓國瑜在研擬勞動政策時，一定要仔細的想清楚，審慎考慮檢討一例一休適不適當？同時也希望韓國瑜未來能接受囤房稅的政策。

但一旁韓粉認為這是韓國瑜的造勢場合，對時代力量的舉動很不滿，除了對他們鳴按喇叭叫他們滾，也不斷大罵王八蛋、混蛋的傢伙、吃飽撐著、老闆給他們多少錢？還有人罵一例一休已經害死了年輕人等，最後警方以人力將時代力量的眾人趕出公園外，韓粉們也不斷高喊韓國瑜凍蒜。

一旁韓粉不滿，並指一例一休害死很多人。（記者許麗娟攝）

警方在場將群眾與時代力量的人隔開。（記者許麗娟攝）

韓國瑜支持者向時代力量人員大喊王八蛋、滾開。（記者許麗娟攝）

韓國瑜桃園華勛公園的鄉親見面會，場地再現國瑜夜市。（記者許麗娟攝）

大群韓粉高喊韓國瑜凍蒜。（記者許麗娟攝）

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