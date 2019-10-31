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韓國瑜中壢華勛公園造勢 場外時力參選人與韓粉起衝突
2019-10-31 17:42:48
〔記者許麗娟／桃園報導〕韓國瑜今天到桃園眷村造勢拜票，連跑了大溪僑愛社區、八德陸光、中壢華勛、平鎮忠貞眷村，感受到眷村的熱烈歡迎，但在中壢華勛公園的與鄉親的見面會，公園一角時代力量立委參選人林佳瑋在場以麥克風高喊：「反對勞基法再修惡、囤房稅挺不挺？」此舉引發在場韓粉的不滿，一度大罵：「滾啦」、「王八蛋」。
韓國瑜下午在華勛公園的見面會，公園裡再現「國瑜夜市」場景，除了販售國旗相關商品，賣烤肉、熱狗、香腸等攤販林立，韓國瑜到場後，場內人喊得激情，場外叫陣意味也很濃厚，時代力量立委參選人林佳瑋與支持者高舉著布條，拿著麥克風要質問韓國瑜「反對勞基法再修惡、囤房稅挺不挺？」
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林佳瑋說，做為一個總統參選人，關於勞基法修惡的政策打算要怎麼做？這幾年來台灣勞工的薪水跟不上房價、物價，反對叫勞工再加班來解決低薪問題、反對勞基法再修惡，希望韓國瑜在研擬勞動政策時，一定要仔細的想清楚，審慎考慮檢討一例一休適不適當？同時也希望韓國瑜未來能接受囤房稅的政策。
但一旁韓粉認為這是韓國瑜的造勢場合，對時代力量的舉動很不滿，除了對他們鳴按喇叭叫他們滾，也不斷大罵王八蛋、混蛋的傢伙、吃飽撐著、老闆給他們多少錢？還有人罵一例一休已經害死了年輕人等，最後警方以人力將時代力量的眾人趕出公園外，韓粉們也不斷高喊韓國瑜凍蒜。