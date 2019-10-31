不對「一國兩制」表態 柯文哲：我從不為選票跳來跳去

台北市長柯文哲今天被議員問及一國兩制，他依然沒表態反對或贊成，只說，「我們還是回歸市政啦！大家還是要相信我是最穩定的，我不會為了選票的需要，跳來跳去，我從來不幹這種事」。（記者方賓照攝）

2019-10-31 17:03:56

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲迄今未表態個人是否接受中共「一國兩制」，最多說過「一國兩制在台灣沒市場」、「一國兩制行不行，需要講嗎？大家都曉得。」柯文哲今天下午於市政總質詢再被議員江志銘問及此事，他依然沒表態反對或贊成，還說，「我們還是回歸市政啦！大家還是要相信我是最穩定的，我不會為了選票的需要，跳來跳去，我從來不幹這種事。」

被質疑「一國兩制」立場搖擺，柯文哲回答，很多事情講那麼多幹什麼，認真做事就好，不要口號治國，台灣要先解決是國家治理，整個國家效率太差，沒有辦法應對外面關係。他答詢時不回應「一國兩制」好不好，僅說「在台灣有人贊成一國兩制嗎？應該很少吧！在台灣沒有市場。」江志銘直呼聽嘸，要柯文哲表態；柯文哲仍回說，大家都知道，講那幹什麼。

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江志銘虧柯文哲說，「你過去反對政商關係，但現在也是在營造政商關係啊！」柯文哲回說，財團或是企業，也是市民一部分，所以該給它服務，就是依法幫忙，他常跟各企業辦座談會，企業有什麼問題，一樣列管幫忙做，他們又沒拿人家的錢，又沒跟人家做生意，所以一視同仁，事情就好辦。

稍早議員陳怡君則問，對於昨天立法院一讀通過的「中共代理人法」的看法？柯文哲回應，他不知道細節，並強調台灣主體性、台灣優越性的立場，他沒問題。但談到中國國台辦發言人馬曉光批台灣通過此法是白色恐怖，柯文哲又說，「我長期以來已經學會了，人家講的話，我都不太理他。」

陳怡君說，「你（柯文哲）不能不理啊！你是台灣民眾黨主席，碰到這種事情只能龜縮嗎？」台灣民眾黨未來若進立法院，應對台灣主權有所表達，難道面對法案投票，就不表決？這不能不理啊！未來還是要面臨選邊站啊！對此，柯文哲重述，台灣主體性、台灣優越性、堅持民主自由，這沒問題；他就做對的事情。

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