陳柏惟助選提二二八被要求道歉 趙天麟：屠夫是彭孟緝

民進黨立委趙天麟（右二）日前成立後援會，邀請新戰神陳柏惟（左二）站台，陳柏惟致詞時提及二二八屠殺事件，被趙天麟的競選對手要求道歉。（資料照，記者黃良傑攝）

2019-10-31 17:08:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕民進黨立委趙天麟日前成立後援會，「新戰神」陳柏惟應邀站台時提及228屠殺事件，指當時有屠殺者、殺人魔....，國民黨高雄市議員陳美雅今在質詢時質疑這說法羞辱、汙衊高雄市民；趙天麟陣營回應，陳柏惟強調的是趙天麟以柔性的方式贏得選舉，用民主自由轉型了228的歷史悲劇，所指的屠夫、殺人魔是當年執行屠殺任務、駐紮在壽山的高雄要塞司令彭孟緝。

趙天麟期待選舉著重政見、勤跑基層，期待在大選最後階段參選人都能端出牛肉，而非進行負面攻訐，他表示，2002年當選高雄市最年輕市議員時，他和高雄第一屆參議員陳浴沂老先生結識，透過友人安排，攙扶著從香港返台的陳老參觀市議會會史館，聆聽訴說228事件在議會發生的慘劇。

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趙天麟說，陳老提到當時彭孟緝執行蔣介石的命令，捕抓並殺害由高雄參議員及地方仕紳組成的「228處理委員會」委員，接下來武裝部隊從壽山要塞司令部下山，屠殺眾多市民，包括在高雄市政府（現為史博館）內開會的參議員，府前廣場血跡斑斑、屍橫遍野，陳浴沂跳愛河逃命，隨後避逃香港，直至解嚴後才敢返台。

因陳浴沂老先生也是苓雅區選出，同樣是當屆最年輕的議員，特別要趙天麟記取歷史教訓，要改變台灣的命運。趙天麟說，如果還要進一步的口水戰，並無任何意願，期待彼此能端出更多牛肉，向選民負責，也才足堪告慰亡靈。

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