智利取消峰會 總統呼籲APEC成員：採取補救措施

總統蔡英文（右）今接見布魯金斯研究院台灣講座卜睿哲（Richard Bush）（左）博士，兩人握手致意。（中央社）

2019-10-31 13:28:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統上午接見布魯金斯研究院台灣講座卜睿哲博士表示，今天各界都有聽到智利政府宣布取消APEC峰會，我們感到非常遺憾。

總統說，APEC是國際經濟重要的對話平台，也是台灣所參與最重要的國際組織，我們也呼籲透過APEC成員的共同努力，能夠採取補救措施，呈現過去一年所有會員努力的成果。

請繼續往下閱讀...

總統表示，她已經指示各部門，雖然峰會沒辦法舉辦，但這一次台灣所主張的合作倡議，仍然應該透過部長級的多邊對話來進行。尤其是APEC長期推動的數位機會當中，台灣更要展現實力做出貢獻，無論峰會是不是舉辦，台灣都必須要持續積極的參與國際。

接見卜睿哲 對美國支持表達感謝

此外，蔡英文也對很高興不到半年的時間可以看到「我們的老朋友」卜睿哲。總統說，卜睿哲從40多年前第一次來台灣到現在，不管在哪個職位上都十分關心台美關係，今年是台灣關係法立法滿40週年，這一路的發展，卜睿哲非常清楚，相信也會認同，這3年來台美夥伴關係愈來愈緊密。

總統說，以今年來說，台美合作就有許多突破，包括3月首場印太區域保衛宗教自由公民社會對話、9月首屆印太民主治理諮商、10月首屆太平洋對話等，這些活動都增加台美相互的理解以及強化區域關係；另外在全球合作暨訓練架構（GCTF）下，到目前為止，已經舉辦21場工作坊，雙方在共同關注的議題上都有很深入的合作。

總統說，過去幾個月來，美國國會與行政部門對台灣的國際參與展現強烈的支持，昨天美國參議院一致通過台北法案，今天最新的消息眾議院外交委員會也通過眾議院的版本，總統感謝美國國會跨黨派的支持，這是對台灣長期以來堅守民主立場，努力維持印太區域和平穩定與繁榮現狀的一個肯定。

總統提到會持續與美國行政與立法部門保持密切的聯繫，深化台美的夥伴關係。

總統表示，中國的崛起與擴張，不斷挑戰自由民主的價值與世界的秩序，中華民國台灣屬於印太地區戰略前緣，我們是守護民主價值的第一道防線，做為區域的重要成員，我們會善盡國際的重要責任，不挑釁、不冒進、確保台海和平穩定的現狀不會被片面改變。

在充滿挑戰的時刻能夠得到盟友具體的支持，總統代表2300萬人民說一聲感謝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法