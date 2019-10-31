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藝術品拍賣界籲落槌價1％分離課稅 學界︰恐為富人減稅

學者質疑藝術品拍賣所得「分離課稅」，恐遭質疑為富人減稅。圖為美國普普（pop art）藝術家昆斯（Jeff Koons）1986年的雕塑作品《兔子》，最終以9110萬美元（約新台幣28.3億）價格售出。（法新社）

學者質疑藝術品拍賣所得「分離課稅」，恐遭質疑為富人減稅。圖為美國普普（pop art）藝術家昆斯（Jeff Koons）1986年的雕塑作品《兔子》，最終以9110萬美元（約新台幣28.3億）價格售出。（法新社）

2019-10-31 12:53:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕為使台灣重新成為藝術品交易市場重鎮，民進黨立委施義芳、郭正亮等人提案修法，希望將文物與藝術品拍賣從現行以6％作為純益率計算併入綜合所得稅課稅，調整為以落槌價1％來分離課稅。立法院財政委員會今為此召開公聽會，會中眾藝術相關從業人員多力挺修法，但學界人士憂心，此舉可能違反「量能課稅」原則，恐變成替富人減稅。

施義芳等人提案指出，在2001年時，台灣的藝術品拍賣成交金額在台、中、港三地共占97.5％，然而在2000年蘇富比、佳士得等國際拍賣公司相繼退出台灣後，相關資金、產業開始轉移至香港及中國，尤其香港更趁勢成為亞洲藝術中心，去年國內藝術品拍賣成交金額共18.94億元，在台、港、中三地的比重僅剩2％。

藝科智庫執行長石隆盛今在公聽會上指出，目前香港、新加坡都是個人出售藝術品可免稅，中國採分離課稅，而台灣必須列入所得，換算後實質稅率最高約2.4％。但以近幾年拍賣交易單價推算，其實平均稅率低於1％，所以若依照目前提出的修法版本，以落槌價1％分離課稅，其實稅收不但不會減少，還可能會增加，「如果我是財政部長，一定同意分離課稅！」

獨立策展藝評人胡永芬也指出，稅如果收不到就沒有用，我們對於稅制公平性的堅持，讓我們的制度與全球的藝術品賦稅完全不同，造成一些國際級拍賣公司離開台灣，「我們稅制公平了，但是我們錢收不到！」她建議，即使不能做到零賦稅，也應該對所有藝術品交易都採分離課稅，對產業將會有很大的幫助。

不過台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，2016年我國個人拍賣收入平均租稅負擔率僅0.57％，其中9成的人甚至低於0.4％，改成用落槌價1％分離課稅，對收入較低的小藝術家並不公平，變成是替富人減稅，更何況現在拍賣收入的稅負頂多2.4％，已明顯低於一般薪資收入最低4％，再調降恐會引起勞工、民眾反彈。

中國科大財稅系教授曾巨威也表示，分離課稅不但違反綜合所得稅中「不管來源、綜合課稅」的稅制基本精神，同時也是圖利特定人或有錢人，即使要發展產業，也應該有整套方案，而不是認為改變稅制就可以解決，「不然哪一天我也說我的薪資要分離（課稅）、不要累進稅率，這樣可以嗎？」

財政部次長吳自心說，現在香港紛亂未見和緩，大家都希望台灣可以出來扮演國際藝術品交易的平台，但台灣在2016年之前，其實是直接用拍賣交易額來計算所得稅，後來才改為用交易額的6％，這其實是已經有大幅減少，為何以前稅重時能佔台、港、中交易金額97.5％，現在降稅了卻沒有回溫，這顯示除了稅以外，應該還有其他原因，大家必須再共同思考。

吳自心也提到，台灣若要跟香港比會非常辛苦，香港沒有國防問題，而我方必須負擔國防預算，但是我們還是有比香港好的地方，香港一旦自由、法治不存在了，台灣當然就能取代香港，我們應該就整體面向再多做考量，會更有幫助。

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