韓國瑜慈湖謁陵 百歲榮民激動落淚

韓國瑜桃園傾聽之旅，首站抵達大溪慈湖陵寢謁陵。（記者李容萍攝）

2019-10-31 11:38:04

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是故總統蔣介石的133歲冥誕，國民黨總統參選人韓國瑜今起到桃園展開兩天的傾聽及下鄉扎根之旅，首站上午10點抵達大溪慈湖陵寢謁陵，現場有名101歲的老榮民凌晨3點就搭車從桃園到慈湖等候，見到韓國瑜激動落淚。

韓國瑜在包括桃園市議會議長邱奕勝，立委陳學聖及立委參選人魯明哲等民代陪同出席，韓國瑜神情肅穆擔任主祭，進入陵寢鞠躬、獻花，韓國瑜謁陵後，見到現場有多位榮民長輩，韓上前和他們握手寒暄，其中這名101歲老榮民見到韓國瑜數度激動落淚，韓則關心老伯伯的身體，叮嚀要注意健康等，現場也有韓粉要求簽名留念。

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不過，行程滿檔的韓國瑜在維安人員開路下步出陵寢，韓國瑜沿途並嘀咕「都被擋住（視線）」、「都看不到民眾」，首站行程未公開受訪，結束後隨即搭上車前往復興區角板山行程；慈湖陵寢今天上午僅針對團體申請謁陵，下午才會開放一般遊客，韓國瑜在團隊安排下參加上午第一批申請。

韓國瑜上次到大溪謁陵是今年的6月16日，當時他臨時新增行程，從高鐵桃園站轉搭計程車前往大溪頭寮陵寢向故總統蔣經國追思致敬。被問到為何臨時來大溪謁陵？韓國瑜當時直言是「突然想到」，他認為經國先生一直都是台灣人最懷念的總統，在自己17日生日的前兩天特別想來祭拜。

韓國瑜在桃園的2天行程，首站慈湖謁陵，接著前往復興區成立原住民後援會、下午到普濟堂參香，到大溪僑愛活動中心、八德陸光活動中心、中壢華勛參加見面會，以及參加平鎮區後援會；明日行程包括觀音甘泉寺參香、參加吳志揚楊梅後援會成立，下午到中壢慈惠堂、出席天晟醫院的醫療長照界挺韓後援會，再前往平鎮三崇宮，參加呂玉玲、陳根德後援會成立大會，晚間回到桃園區參與此次到桃園下鄉的重頭戲「幸福相會、桃園起飛、團結晚會」，屆時桃園市6位立委參選人將同場合體力挺韓國瑜，營造大團結氣勢。

韓國瑜慈湖謁陵、百歲榮民（中）見韓激動落淚。（記者李容萍攝）

韓國瑜慈湖謁陵、百歲榮民（中）見韓激動落淚。（記者李容萍攝）

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