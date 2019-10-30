酸孫大千不見人影 陳怡潔：下架何志偉交給我

陳怡潔前往延三夜市掃街拜票。（記者林家宇攝）

2019-10-30 20:55:15

〔記者郭安家、林家宇／台北報導〕親民黨立委陳怡潔出戰北市立委第2選區（士林大同），與該區民進黨立委何志偉、國民黨參選人孫大千一較高下；談及2位對手，陳怡潔說，孫大千是很好的總統發言人，「下架蔡英文交給他，下架何志偉交給我。」

陳怡潔今晚赴延三夜市掃街拜票，被問到未來是否找國民黨總參選人韓國瑜或鴻海前董事長郭台銘站台？陳怡潔表示，找韓或郭，就尊重大人、黨與黨之間的溝通平台，以及相關政黨黨主席的意願，政治誠信很重要，所以做人要有誠意；如果她是一個很好的立委參選人，本來就是可以大家共同推舉。

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由於在地隆和里國民黨籍前里長楊宗憲及周邊無黨籍里長也陪掃街，記者疑惑拔樁意味濃？陳怡潔頻強調，「我們沒有拔樁」，就一步一腳印勤走，已經在這裡耕耘7年了，沒有拔樁，這些人就是支持者。楊宗憲則尷尬笑說，他跟陳怡潔父親陳政忠是親戚，所以今天到場沒有任何理由。

陳怡潔也酸說，地方跑選舉沒有看到孫大千，並指孫大千的確是很好的總統發言人，所以「下架蔡英文的事情就交給孫大千，下架何志偉就交給陳怡潔。」

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