為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

「中共代理人法」付委 國台辦跳腳：「白色恐怖」死灰復燃

中國國台辦發言人馬曉光在例行記者會提出抨擊，指出中共代理人法是「白色恐怖死灰復燃」。（中央社）

中國國台辦發言人馬曉光在例行記者會提出抨擊，指出中共代理人法是「白色恐怖死灰復燃」。（中央社）

2019-10-30 21:20:47

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民進黨團昨（29）在立法院會變更議程，否決國民黨團、親民黨團提出的復議案，讓「中共代理人」相關法案順利付委審查。國民黨團、親民黨團表達強烈譴責，中國國台辦發言人馬曉光也在例行記者會抨擊，指稱中共代理人法是「白色恐怖死灰復燃」。

馬曉光回應民進黨團將「中共代理人」相關法案付委一事，認為該目的是全面煽動兩岸對抗、製造兩岸敵意，也打擊持不同立場的「黨派團體、人士」，恐嚇、懲罰參與兩岸交流的台灣民眾，箝制島內的批評輿論。

馬曉光抗議，該修法如同「白色恐怖死灰復燃」，完全是出於一黨一己之私，強調「已經遭到台灣社會各界的強烈反對」。要求民進黨「必須懸崖勒馬」。

國民黨團也同時在今天表示，民進黨的中共代理人修法版本儼然是「刑法100條」復辟，違反言論與新聞自由；親民黨團則表示相關法案是「民主送終條例」，雙雙都立即退出所有朝野協商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中共代理人法案付委 親民黨團譴責

中共代理人法案付委 親民黨團譴責
「中共代理人法」一讀 國民黨團怒嗆即日關閉朝野協商大門

「中共代理人法」一讀 國民黨團怒嗆即日關閉朝野協商大門
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
「中共代理人」相關法案付委 陳明通：請台商放心賺錢

「中共代理人」相關法案付委 陳明通：請台商放心賺錢
選戰倒數七十多天 藍營大選「舌戰」明起正式開打

選戰倒數七十多天 藍營大選「舌戰」明起正式開打
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播