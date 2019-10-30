「中共代理人法」付委 國台辦跳腳：「白色恐怖」死灰復燃

中國國台辦發言人馬曉光在例行記者會提出抨擊，指出中共代理人法是「白色恐怖死灰復燃」。（中央社）

2019-10-30 21:20:47

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民進黨團昨（29）在立法院會變更議程，否決國民黨團、親民黨團提出的復議案，讓「中共代理人」相關法案順利付委審查。國民黨團、親民黨團表達強烈譴責，中國國台辦發言人馬曉光也在例行記者會抨擊，指稱中共代理人法是「白色恐怖死灰復燃」。

馬曉光回應民進黨團將「中共代理人」相關法案付委一事，認為該目的是全面煽動兩岸對抗、製造兩岸敵意，也打擊持不同立場的「黨派團體、人士」，恐嚇、懲罰參與兩岸交流的台灣民眾，箝制島內的批評輿論。

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馬曉光抗議，該修法如同「白色恐怖死灰復燃」，完全是出於一黨一己之私，強調「已經遭到台灣社會各界的強烈反對」。要求民進黨「必須懸崖勒馬」。

國民黨團也同時在今天表示，民進黨的中共代理人修法版本儼然是「刑法100條」復辟，違反言論與新聞自由；親民黨團則表示相關法案是「民主送終條例」，雙雙都立即退出所有朝野協商。

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