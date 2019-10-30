侯友宜籲不能以貌取人 韓國瑜：講得非常有道理

回應侯友宜說勿以貌取人，韓國瑜說侯友宜說得有道理。（記者許麗娟攝）

2019-10-30 18:35:24

〔記者許麗娟／彰化報導〕國民黨總統候選人韓國瑜的「白白胖胖」說，引發人身攻擊爭議，侯友宜昨天受訪時說：「絕對不能以貌取人」，韓國瑜今天回應：「侯市長講得非常有道理，任何情況、任何時間都不應該以貌取人。」

韓國瑜28日在彰化員林造勢時，指民進黨總統和縣市首長「白白胖胖」、國民黨的縣市首長則是「黑黑瘦瘦小小」，除了總統蔡英文回擊，「至少我們不會睡到中午才起床」，行政院長蘇貞昌呼籲別人身攻擊，指評論女性的身材實在不當，國民黨籍新北市長侯友宜昨天也回應，「絕對不能以貌取人」，也不認為自己黑黑瘦瘦。

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韓國瑜被媒體詢問請假這麼多天，覺得自己民調回來了嗎？韓國瑜則再次重申，民心熱呼呼、民調冷冰冰，指一個從事政治活動的人，最關心的第一件事情就是民心，千萬不要在冷冰冰的民調數字裡打轉，那會陷入一種迷思，也有信心青年人愈瞭解他，會愈支持他。

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