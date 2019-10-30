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駁斥媒體報導蔡英文大遲到 總統府批：顛倒是非

針對媒體報導指磐石獎頒獎典禮，蔡英文大遲到等內容，總統府指是刻意錯誤報導，顛倒是非。圖為蔡總統昨出席國家及海外台商磐石獎頒獎典禮。（資料照）

針對媒體報導指磐石獎頒獎典禮，蔡英文大遲到等內容，總統府指是刻意錯誤報導，顛倒是非。圖為蔡總統昨出席國家及海外台商磐石獎頒獎典禮。（資料照）

2019-10-30 11:07:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府發言人張惇涵今日表示，昨日「國家磐石獎暨海外台商磐石獎頒獎典禮」，蔡總統原本就預計於下午2點20分到場，在總統府網站上亦有公布此一公開行程。針對《中國時報》報導指「磐石獎頒獎典禮 Delay半小時！蔡英文大遲到 主持人掰到辭窮好尷尬」等內容，是刻意錯誤報導，顛倒是非。

張惇涵還原昨天現場表示，因路程稍有延遲，在照會主辦單位後，總統於2點25分左右到達現場，當時經濟部沈榮津部長正在台上致詞，為表示尊重，總統待沈部長致詞畢後，再行進場，並無媒體報導的「遲到半小時」，更並無報導中誣稱「更改兩次時間」的事。

張惇涵提醒該媒體，總統公開行程都為公開資訊，報導前如有稍加確認查證，即可清楚知道實情，無須刻意以錯誤報導，顛倒是非。

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