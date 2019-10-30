蔡適應、尤美女3語致函 感謝歐洲成立挺台俱樂部

立法院「台灣與歐洲議會友好協會」會長蔡適應與副會長尤美女，今（30）一一致函各國議會友台小組，表達誠摯謝意。（蔡適應辦公室提供）

2019-10-30 10:41:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會和德法英等歐洲4大國會友台小組，10月16日串連成立福爾摩沙俱樂部（Formosa Club），強化跨國挺台力量。立法院「台灣與歐洲議會友好協會」會長蔡適應與副會長尤美女，今（30）一一致函各國議會友台小組，表達誠摯謝意。

歐洲議會、德國、法國及英國等國會友台小組，16日串連成立「福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）」，是一共同倡議的跨國議會平台，將強化對台灣的跨國支持，促進台灣與歐洲理念相近國家之間聯繫。

請繼續往下閱讀...

為感謝歐洲朋友相挺，立法院「台灣與歐洲議會友好協會」會長、民進黨立委蔡適應與副會長、民進黨立委尤美女今（30）特別代表友好協會，以英文、德文與法文一一致函給歐洲議會友台小組主席蓋勒、法國國會友台小組主席賽沙里尼、德國國會友台小組主席魏爾胥、英國國會友台小組共同主席伊凡斯與羅根，恭賀「福爾摩沙俱樂部」成立，致上誠摯謝意。

蔡適應說，台灣與歐洲之間儘管地理位置遙遠，但彼此牽絆卻相當深厚，「台灣與歐洲議會友好協會」自成立以來，獲得各黨派委員支持，在國際政治局勢影響下，一同完成許多台灣和歐洲國會外交重要工作，進一步促進台歐之間互動。

蔡適應並表示，國會外交是國家對外事務中不可或缺的一環，他與尤美女都很高興看到「福爾摩沙俱樂部」成立，替台灣帶來全新助力。「台灣與歐洲議會友好協會」將在這幾年充滿互信的互動模式下繼續奔走、擴展合作項目、深化彼此情誼，開創更密切的未來。

立法院「台灣與歐洲議會友好協會」會長蔡適應與副會長尤美女，今（30）一一致函各國議會友台小組，表達誠摯謝意。（蔡適應辦公室提供）

立法院「台灣與歐洲議會友好協會」會長蔡適應與副會長尤美女，今（30）一一致函各國議會友台小組，表達誠摯謝意。（蔡適應辦公室提供）

立法院「台灣與歐洲議會友好協會」會長蔡適應與副會長尤美女，今（30）一一致函各國議會友台小組，表達誠摯謝意。（蔡適應辦公室提供）

立法院「台灣與歐洲議會友好協會」會長蔡適應與副會長尤美女，今（30）一一致函各國議會友台小組，表達誠摯謝意。（蔡適應辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法