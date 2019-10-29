質疑市府活動人數造假 北市議員狠酸

台北柯文哲29日赴市議會出席市政總質詢。（記者廖振輝攝）

2019-10-29 17:07:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府為推廣客家文化，編列350萬元辦理12場「客家就在巷子裡」活動，但市議員游淑慧今天指出，她曾出席其中1場，簡直「驚呆了」，不是因為人很多，而是根本沒人！結果廠商竟回報該場次約450人參與，狠酸「那是10月辦的活動，又不是7月辦的活動」。

台北市長柯文哲下午赴議會市政總質詢，游淑慧質詢提到，平均1場「客家就在巷子裡」活動就花了將近30萬元，她自己去過其中1場，現場幾乎沒甚麼人，每個人都可以拿好幾張摸彩券，反正辦活動的廠商就是力求把獎品發完，她問過當地里長，也沒有跟里長合作，廠商聲稱來了450人，但現場椅子沒那麼多張，連一半也沒坐滿。

請繼續往下閱讀...

不但如此，游淑慧指出，據了解其他場次的情況也都差不多。對此，客委會主委徐世勳解釋，游到場時活動才剛開始，現場擺放椅子約250張，另外還有很多民眾站在走道，或是坐在地上。

徐世勳說法讓游淑慧不滿強調，自己還特地留助理在現場觀察，現場到底多少人難道看不出來嗎！她質疑徐世勳並未出席該場活動，徐則回「我當天7點08分，待完全程」，最後游淑慧要求應檢討舉辦效益，徐世勳原本還想解釋甚麼，嘟噥幾句後便鞠躬回座。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法