籲總統候選人重視少子高齡化 民團提托育4箭

民間團體提出托育四箭，呼籲總統候選人重視少子高齡化。（托育催生政策聯盟提供）

2019-10-29 16:53:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕距離總統大選僅剩70多天，各陣營對少子高齡化政策受到關注，托育政策催生聯盟進一步針對各成長階段提出4支箭，包括嬰兒出生前後母親產假及父親育嬰假能同時進行，後續的0至2歲的托育、2至6歲的公幼都必須再提升質與量，針對6至12歲則應普設符合家長工時及兒童需求的課後照顧班等。

托育政策聯盟對於數據表示憂心，因截至今年9月底，出生人數近13萬，較去年同期少了快4千多名幼兒。又根據國發會2018至2061年人口推估報告，若繼續放任台灣生育率徘徊在1.0，則45年後新生兒人數將從現在每年18萬跌至7萬，高齡人口比例高達45%。

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聯盟認為，若能將生育率提升至接近日本的1.4，高齡人口大致可壓縮在35%之內，將使各級教育單位倒閉潮、勞動力衰退、年金健保破產、長照經費暴增、國家稅收銳減等社會衝擊獲得緩解。

聯盟提到，首先，在嬰兒出生前後，照顧應該不分性別，除了孕產階段的準父母親子教室、育兒諮詢服務外，生產之後媽媽開始進入產假，政府應透過政策鼓勵父親在配偶請產假的第一個月同步請育嬰假，該月得請領9成薪的育嬰留職停薪津貼，其餘的5個月比照現行的6成薪，讓配偶能夠共同承擔育兒責任。

嬰兒在0至2歲是第二階段，聯盟指出，此階段公共托育服務應制定10年計畫，將總收托量提升至嬰幼兒總數3成以上，其中公共托育的比例達總收托量的7成，才足以將「低生育率加女性低就業」之現況扭轉為「合理生育率加女性高就業率」，而且不應該排富。

此外，為了確保孩子擁有安定的成長空間與環境，政府應訂定托嬰中心合理班級人數，採小班級分班模式，不得任由機構求方便而採大型集體的照顧方式，忽視、犧牲嬰幼兒所需的親近依附關係與充足活動空間。若是居家托育，則必須加強居托中心法定功能，招募充足保母新血。

到了2至6歲階段，聯盟表示，政府應全力發展非營利幼兒園，並促使公幼配合家長工作時間提供服務，並加總兩者服務量，於10年間達於總收托量之7成，將現行3比7的公私比，翻轉為7比3。政府應增加地方教育局處人力，讓地方政府有充足且穩定的承辦人員，拉進更多人、齊推非營利，且不應 將準公共化私幼納入計算。

6至12歲的階段部分，聯盟提及，政府應普設符合家長工時、滿足孩童需求的課後照顧班，這樣才能落實課後照顧支持婦女婚育、使父母安心就業的宗旨，且不得忽視、排除任何有需求的家庭與孩子，讓所有孩子得以無縫接軌於學校與家庭之間的照顧。

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