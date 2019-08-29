政院托育政策逾八成滿意 蘇揆：受惠人數增至29萬

2019-08-29 13:25

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天在行政院院會聽取衛福部「0至2歲托育托兒成果」報告後表示，行政院自去年推動少子女化對策甫滿1年，衛福部辦理擴大育兒津貼發放、建立托育公共及準公共化機制兩大策略，有超過29萬名未滿2歲幼兒領取育兒津貼及接受準公共化托育的照顧。另外，衛福部經全國電話調查顯示，平均超過8成的家長滿意政府0到2歲幼兒托育相關政策措施。

蘇貞昌說，為紓緩少子女化問題的衝擊，政府在去年8月核定推動「少子女化對策計畫」，採多管齊下方式，包括擴大發放0-4歲育兒津貼、提高公共教保服務量、提供平價教保機制、鼓勵企業設置托兒機構等措施。推行以來，在0-2歲擴大育兒津貼以及托育公共化及準公共部分，受惠人數由原本約19萬名增加到約29萬名。

他表示，為滿足雙薪家庭托育需求，政府在公共托育資源不足區域，增設公設民營托嬰中心及公共托育家園近200處、增加約7千個名額；同時積極推動準公共化機制，讓平價的居家托育及托嬰中心共可收托近6萬7 千個名額，合計公共及準公共化托育數達到近7萬4千名，目前未滿2歲兒童使用公共及準公共化服務的比率也已達到9成。

根據衛福部今年7月的全國電話調查顯示，在未滿2歲育兒津貼方面，90.3%認同育兒津貼有助減輕家庭經濟負擔；90.9%認同育兒津貼沒有就業與否的條件限制；89.5%認同育兒津貼對第三名子女加發1000元。

在托育公共及準公共化服務方面，調查顯示87.6%對簽約保母或托嬰中心托育環境感到滿意；83.4%同意推動準公共化托育政策有助減輕家庭經濟負擔；78.5%對政府推動準公共化托育政策感到滿意。

衛福部表示，下階段將朝家長關切的擴大托育量能、提升托育服務品質與資訊公開透明及預防兒虐事件等面向努力，包括持續布建公共托育設施、揭露托育人員及機構相關資訊、強化托育準公共化簽約對象的退場機制、訂定托嬰中心定型化契約應記載及不得記載事項、落實托嬰中心裝設監視錄影設備、提升托嬰中心托育人員勞動條件等作為，讓家長放心送托，持續營造良善的托育環境，也讓政策能夠永續發展。

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