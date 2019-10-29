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立委提名人搶麥喊「罷柯」 國會黨：再脫稿不讓登記

蕭赫麟突然自己拿起麥克風高喊罷免台北市長柯文哲。（記者陳昀攝）

蕭赫麟突然自己拿起麥克風高喊罷免台北市長柯文哲。（記者陳昀攝）

2019-10-29 11:50:26

〔記者陳昀／台北報導〕國會政黨聯盟上午召開記者會，一一介紹將提名的14位區域立委參選人，不分區立委第一位則安排副主席徐欣瑩，結束前其中一位參選人突然「搶麥」喊出「今天起啟動罷免台北市長柯文哲的神聖任務」，一說完，秘書長高國慶立刻表示，現在只是提名作業，如果參選人再脫稿，不會讓他登記。

記者會結束前，國會政黨聯盟預計在台北市第5選區（中正萬華）的蕭赫麟突然自己拿起麥克風表示，他身為「陳情達人」為民服務20幾年，今天開始啟動罷免柯文哲的神聖任務，要為台北市民的權益努力，還拿出手機侃侃朗誦自己的理念。

待蕭侃侃而談自己的理念後，高國慶說：「我們還是統一發言，如果對我們參選人的講話有任何疑問，由本人講話為主，那段大家先消音好了」，高越講越不悅，最後撂話說，今天只是公布提名，不一定會登記，若再有人脫稿演出，將不會讓他登記參選。會後被問及何時才會有確定的參選名單，高國慶表示，預計11月2日黨慶大會後。

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