韓國瑜提「中國孕婦」納健保？藍委澄清是「台灣媳婦」

國民黨總統參選人韓國瑜新移民政策遭質疑為中國人來台納健保開後門，國民黨立委召開記者會澄清。（記者林良昇攝）

2019-10-29 11:24:35

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團提出9項新移民政策，包含未納保懷孕新移民納入全民健保，遭網友質疑為中國人大開後門，提出政策的國民黨立委林麗蟬今痛批，該說法是混淆視聽，意圖引導是接受中國孕婦來台納健保，引起族群對立，「黑韓」無下限。

林麗蟬今召開記者會說明，強調該政策是針對未納保懷孕的新移民女性，到台灣後不用等待6個月就可以納入健保，上週她質詢行政院長蘇貞昌時，蘇揆也承諾要針對新移民懷孕婦女，用新住民發展基金補助，也支持研擬修法，該政策是給懷孕的台灣媳婦保障，是人權政策，而非「黑韓產業鍊」所言嫁來台灣濫用健保。

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國民黨立委陳玉珍表示，嫁來台灣的新移民女性本來就有產檢，但若檢查出需要治療的疾病若無健保，可能讓弱勢族群無力負擔台灣媳婦的醫藥費，危害台灣的下一代，甚至讓這些外配、陸配被送回原國家，一些綠營網軍刻意置換「台灣媳婦」為「中國孕婦」，是將人權議題捲入政治鬥爭。

韓國瑜國政顧問團成員、前移民署長謝立功批評，「黑韓產業鍊」將懷孕新移民婦女納保連結到香港過去發生的「奶粉買不到」、「產檢排不到」事件，讓人非常痛心。過去有越南外配的個案，面臨類似問題，最後是離婚收場，現在台灣面臨少子化，應好好照顧下一代，不該省這些錢。

韓國瑜國政顧問團社福組召集人馮燕表示，來台未滿6個月的懷孕新移民婦女人數不多，但健康應受到保障，將其納健保不會大幅更改我國健保制度，不該為了政治上的偏見，打擊政敵，傷害婦女健康。

謝立功也指出，現行確實有新住民事務協調會報，但只是2.0版，新移民委員會的概念是3.0版，如果政府認為這方向是正確的，請政府「拿香跟拜」。

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