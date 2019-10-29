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韓國瑜提「中國孕婦」納健保？藍委澄清是「台灣媳婦」
2019-10-29 11:24:35
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團提出9項新移民政策，包含未納保懷孕新移民納入全民健保，遭網友質疑為中國人大開後門，提出政策的國民黨立委林麗蟬今痛批，該說法是混淆視聽，意圖引導是接受中國孕婦來台納健保，引起族群對立，「黑韓」無下限。
林麗蟬今召開記者會說明，強調該政策是針對未納保懷孕的新移民女性，到台灣後不用等待6個月就可以納入健保，上週她質詢行政院長蘇貞昌時，蘇揆也承諾要針對新移民懷孕婦女，用新住民發展基金補助，也支持研擬修法，該政策是給懷孕的台灣媳婦保障，是人權政策，而非「黑韓產業鍊」所言嫁來台灣濫用健保。
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國民黨立委陳玉珍表示，嫁來台灣的新移民女性本來就有產檢，但若檢查出需要治療的疾病若無健保，可能讓弱勢族群無力負擔台灣媳婦的醫藥費，危害台灣的下一代，甚至讓這些外配、陸配被送回原國家，一些綠營網軍刻意置換「台灣媳婦」為「中國孕婦」，是將人權議題捲入政治鬥爭。
韓國瑜國政顧問團成員、前移民署長謝立功批評，「黑韓產業鍊」將懷孕新移民婦女納保連結到香港過去發生的「奶粉買不到」、「產檢排不到」事件，讓人非常痛心。過去有越南外配的個案，面臨類似問題，最後是離婚收場，現在台灣面臨少子化，應好好照顧下一代，不該省這些錢。
韓國瑜國政顧問團社福組召集人馮燕表示，來台未滿6個月的懷孕新移民婦女人數不多，但健康應受到保障，將其納健保不會大幅更改我國健保制度，不該為了政治上的偏見，打擊政敵，傷害婦女健康。
謝立功也指出，現行確實有新住民事務協調會報，但只是2.0版，新移民委員會的概念是3.0版，如果政府認為這方向是正確的，請政府「拿香跟拜」。