會不會請假去輔選？議員質詢高市官員 韓國瑜又被打臉

陳致中追問高市府官員，會不會請假輔選？（記者王榮祥攝）

2019-10-29 11:16:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員陳致中今詢問備詢官員，會不會請假去輔選？民政局長曹桓榮答詢指出，議會質詢、我們（官員）有備詢義務，目前沒這樣規劃，間接打臉請假參選、避開總質詢的高雄市長韓國瑜。

陳致中今在內政部門質詢前先詢問與會官員，會不會請假去輔選？會的請舉手，但現場無人舉手，他再問不會的請舉手？現場仍無官員舉手。

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陳致中不放棄，點名民政局長曹桓榮表態，曹桓榮坦然指出，政務官本來就有輔選責任，在不影響公務、休假或晚上（下班後），他會全力協助候選人。

曹桓榮進一步指出，現在是議會質詢，我們（官員）有備詢義務，所以目前還沒這樣規劃（請假）。

陳致中說，官員應該大方、乾脆一點，別像韓市長一樣，早就計畫好請假，卻又不對外說明，很多事情應該對社會大眾說清楚、講明白；他也提醒官員，輔選時仍應注意行政中立。

高市民政局長曹桓榮表示，議會質詢期間，官員有義務備詢，目前沒有請假規劃。（記者王榮祥攝）

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